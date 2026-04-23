Kooperation: Eisenschmidt verkauft Tools von Sonic

Ohne Werkzeug läuft in der Maintenance gar nichts. Von Schraubendrehern über Stecknuss-Sätze bis hin zu Rödelzange und Splinttreibern braucht es ein anständiges Sortiment, um den Herausforderungen des Wartungsalltags gewachsen zu sein.

Sonic Equipment, Werkzeughersteller aus den Niederlanden, kommt eigentlich aus dem Automotive-Bereich und rüstet Kfz-Werkstätten mit den passenden Tools und Aufbewahrungssystemen wie Koffern, Trolleys oder ganzen Schränken und Werkbänken aus. Seit einiger Zeit drängt das Unternehmen auch in den Markt der MRO im Luftfahrtbereich und präsentiert sich auf der AERO Friedrichshafen.

Lars Reinhold Ina Coutandin von Eisenschmidt und Carsten Helbig von Sonic Equipment präsentieren auf der AERO die Vertriebspartnerschaft.

Bisher ist Sonic diesbezüglich nur im B2B-Geschäft aktiv gewesen, heißt, die Werkzeuge waren für Privatkunden nur schwer zugänglich. Jetzt hat der Hersteller mit dem Pilot Shop von Eisenschmidt einen Vertriebspartner gefunden, der das gesamte Sortiment von der einzelnen Stecknuss bis zur kompletten Werkstatteinrichtung für jedermann anbietet. "Wir haben die Tools, Eisenschmidt den Kontakt zu den Piloten", kommentierte Carsten Helbig, Key Account Manager bei Sonic Equipment, die Partnerschaft.

Ein Teil der Produkte ist bereits im Eisenschmidt-Shop verfügbar, auf der Messe sind sie zudem am Eisenschmidt-Stand in Halle A5 zu sehen.

Neuheiten und Aktionen bei Eisenschmidt Auch Eisenschmidt kommt in diesem Jahr mit einigen Neuheiten zur AERO. Beispielhaft sei an dieer Stelle auf die Neuauflage des Lehrbuchs "Sprechfunk im Sichtflug" hingewiesen, das in seiner aktualisierten Fassung auch Sprachbeispiele für den Funksprechverkehr an Plätzen, an denen ohne Betriebsleiter geflogen wird, umfasst.

Lars Reinhold Wo ohne Betriebsleiter geflogen wird, muss der Funkverkehr angepasst werden.