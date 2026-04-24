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Paneldiskussion: Sustainability - Wie die GA ihre Zukunft sichert

AERO-Paneldiskussion
Sustainability - Wie die GA ihre Zukunft sichert

Viele Aktivitäten zur Nachhaltigkeit in der Luftfahrt wirken bei näherer Betrachtung wie Greenwashing. Die aktuelle Ölkrise indes dürfte auch manchen Petrolhead nachdenklich machen. Auf dem aerokurier-Panel diskutieren Malte Höltken und Anika Holtermüller mit Experten, welche Chancen die General Aviation hat, um ihre Zukunft zu sichern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Sustainability - Wie die GA ihre Zukunft sichert
Foto: Pipistrel

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Diese Marketingweisheit hat wie so viele abgedroschene Phrasen einen wahren Kern. Denn das Bessere ist seit jeher der Feind des Guten, und in der General Aviation gehören Fortschritt und Innovation seit jeher zur DNA der Branche.

Allerdings: Was das Thema Nachhaltigkeit angeht, haben viele der bisherigen Aktivitäten eher den Anschein des Greenwashings erweckt, der eigene ökologische Fußabdruck wurde kleingeredet, die Emissionen schöngerechnet. Alternative Antriebssysteme sind bisher die Ausnahme, auch ist weitgehend unklar, ob Flüge auf Mittel- und Langstrecke jemals ohne Flüssigkraftstoffe funktionieren werden.

Aber wo steht die General Aviation aktuell wirklich in Bezug auf Nachhaltigkeit? Welche Projekte und welche Energiequellen sind die Lösung für die Probleme, denen wir uns stellen müssen? Welche Chancen haben wir, unsere Zukunft angesichts der bestehenden regulatorischen und physikalischen Herausforderungen zu gestalten?

Vier Experten auf dem Podium

Diese Fragen diskutieren Anika Holtermüller und Malte Höltken vom aerokurier am Samstag ab 14 Uhr auf der Bühne im Foyer West mit folgenden Gästen:

Jérémy Caussade, CEO von AURA AERO

Dr. Johannes Markmiller, Professor für Luftfahrzeugtechnik an der TU Dresden

Dr. Sebastian Seemann, CTO der Aircraft Design Certification GmbH

Markus Becker, Head of Technical Training bei Continental Aerospace

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und ihre Fragen zum Thema.

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