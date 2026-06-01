Cirrus Pre-Owned Service: Aerista auf dem Vormarsch

Wer eine Cirrus kauft, der taucht ein in eine ganz eigene Welt. Hier geht es um mehr als den schnöden Erwerb eines Flugzeugs. Vielmehr wird im Cirrus Experience Center in Knoxville, Tennessee, jede einzelne Flugzeugübergabe zu einem Happening gemacht – auf Wunsch für die ganze Familie des glücklichen neuen Besitzers. Cirrus ist Lifestyle, und in der Pflege seines Images und im Aufbau einer Welt aus Begehrlichkeiten vielleicht vergleichbar mit Apple im Bereich der Telekommunikationsgeräte.

Das Erlebnis, das für den Kauf von Neuflugzeugen gilt, möchte das Unternehmen Aerista auch im Segment der Gebrauchtflugzeuge bieten. 2009 unter dem Namen TAS Aircraft Sales von den ehemaligen Cirrus-Mitarbeitern Steve Eichmann und Chris Schwartz gegründet, entwickelte sich Aerista im Laufe der Jahre zu einem Spezialisten für Pre-Owned-Flugzeuge vor allem der SR-Serie von Cirrus. Der Anspruch laut Website: Die "erhebliche Lücke im Kauferlebnis zwischen Kunden farbikneuer Flugzeuge und jenen, die sich für hochwertige bzw. neuwertige Gebrauchtmaschinen entschieden.

Cirrus Power und Komfort zeichnen die Einmots der Cirrus SR-Serie aus. Dazu kommen Safety-Innovationen wie das CAPS-Rettungssystem und Garmins Autoland.

Das alles passierte aber nicht etwa hinter dem Rücken des Flugzeugbaues aus Duluth, Minnesota, der mit seinen Kolben-Einmots der SR-Serie in seinem Segment seit Jahren erfolgreichster Hersteller ist. Stattdessen war TAS Aircaft Sales von Anfang an Cirrus Pre-Owned Sales Partner, ein Status, an dem sich nach der Umfirmierung in Aerista nichts geändert hat.

Cirrus Aircraft Mehr als 11.000 Exemplare der SR-Kolbeneinmots hat Cirrus im Laufe der Jahre verkauft. Daraus ergibt sich ein reichhaltiger Markt für gebrauchte Flugzeuge.

Neben der Kaufabwicklung samt finanzierung bietet Aerista seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen, darunter die passende Versicherung für das Fluzgzeug, Transition Trainings sowie Analysen zum Markt der Gebrauchtflugzeuge – und damit dem Wert der eigenen Aerobilie. Auch blieb es nicht bei den Kolben-Einmots, inzwischen ist Aerista auch Ansprechparter für gebrauchte Vision Jets, Muster von Diamond Aircraft, die PC-12 und Cessna Citation.

Expansion in Europa Während Aerista in seinem Hauptmarkt Nordamerika mit mehreren Depandencen im ganzen Land präsent ist, lief das Europageschäft bisher von einem einzigen Standort in Frankreich aus. Der gebürtige Chilene und Berufspilot Nicolas Figueroa arbeitete im Nebenerwerb für Aerista und hielt das Geschäft auf eher kleiner Flamme am Laufen. Jüngst stieß Julietta Rühe zum Team, um mit zusätzlicher Womenpower mehr Schwung in die Aktivitäten zu bringen.

Rühe ist in der Cirrus-Welt keine Unbekannte. In Berlin geboren und aufgewachsen, ist sie seit ihrem 18. Lebensjahr in der Luftfahrtbranche aktiv, war zunächst Flugbegleiterin und absolvierte später eine fliegerische Ausbildung bis kurz vor den ATPL. Anschließend war sie in der DACH-Region im Bereich Neu- und Gebrauchtflugzeuge in der Kundenbetreuung und internationalen Vernetzung tätig. "Ich habe Interessenten über den gesamten Kaufprozess begleitet, von der ersten Idee eines eigenen Flugzeugs über Aircraft Showings und Events bis hin zur Auslieferung und der Folgebetreuung", sagt sie im Gespräch mit dem aerokurier.

Die enge Verbindung zur europäischen und internationalen GA-Community erarbeitete sie sich über regelmäßige Präsenz auf Aviation-Events wie der AERO Friedrichshafen oder der COPA Migration sowie in internationalen Veranstaltungen und Markenkooperationen, darunter Cirrus meets Porsche in Schönhagen.

Jetzt will Julietta Rühe mit Aerista durchstarten und gemeinsam mit Nicolas Figueroa die Potenziale des eropäischen Marktes angehen. "Wir wollen richtig loslegen, sprich stärkere Präsenz auf europäischen Aviation-Events zeigen, digitaler Inhalte und Social-Media-Formate ausbauen, die europäische und amerikanische Aviation- und Cirrus-Community enger vernetzen und Aerista insgesamt stärker im europäischen Markt präsentieren", sagt Rühe. Das wichtigste aber bleibe der zentrale Wert der Aerista-Philosophie: die persönliche und langfristige Betreuung von Kunden und Partnern.