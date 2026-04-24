Robin DR401 fliegt mit dem Rotax 916 iS

Geht es um Rotax-Motoren, denkt man zumeist an zertifizierte oder ultraleichte Zweisitzer. Robin Aircraft aus Frankreich – genau genommen handelt es sich um die Firma CEAPR – hat den Turbo-Topmotor aus Österreich jetzt in seinen bewährten Viersitzer DR401 implementiert. Die Vorzüge der Version mit dem kompakten Turbo-Einspritzer liegen auf der Hand: 470 Kilogramm Zuladung, moderater Treibstoffverbrauch und eine Dienstgipfelhöhe von 16.000 Fuß dank Turbolader. "Das Flugzeug war bereits 25 Stunden in der Luft und ist auf dem Luftweg aus dem französischen Dijon nach Friedrichshafen gekommen", sagt General Manager Casimir Pellissier.

Der Rotax 916 iS mit 160 PS Start- und 137 PS Dauerleistung soll dem aus Holz gefertigten Viersitzer ordentlich Beine machen. Die Flugleistungen entsprechen etwa der Dieselversion 155CDI oder liegen leicht darüber, während die Zuladung um 45 Kilogramm höher liegt. In 8000 Fuß beträgt die Reisegeschwindigkeit 140 Knoten. Die Reichweite beziffert der Hersteller mit bis zu 1710 Kilometern an.

Die DR401 mit dem 916 iS soll in der Basisausstattung 335.000 Euro zuzüglich Steuer kosten. Nachrüstungen aller DR400-Modelle sind für rund 125.000 Euro netto möglich. Die Zulassung erwartet das Unternehmen frühestens nach dem Sommer, aber noch im Laufe des Jahres 2026. Auch Segelflugzeugschlepps sollen dann möglich sein.