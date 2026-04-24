Die Stimmung ist gut, das Wetter grandios, die Leute strömen in Scharen: Die Aero 2026 in Friedrichshafen ist in vollem Gange und das Zwischenfazit fällt schon jetzt durchweg sehr positiv aus. Wir waren mal wieder mit der Kamera unterwegs und haben unsere Eindrücke für Sie auf Bildern festgehalten.
Impressionen der Aero 2026 :Foto-Streifzug durch die Messe in Friedrichshafen
Sie können in diesem Jahr nicht zur Aero nach Friedrichshafen kommen? Halb so wild – mit dem aerokurier sind sie trotzdem (fast) selbst dabei. Unser Fotograf nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch die Messehallen.
Veröffentlicht am 24.04.2026