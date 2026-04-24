Impressionen der Aero 2026: Foto-Streifzug durch die Messe in Friedrichshafen

Die Stimmung ist gut, das Wetter grandios, die Leute strömen in Scharen: Die Aero 2026 in Friedrichshafen ist in vollem Gange und das Zwischenfazit fällt schon jetzt durchweg sehr positiv aus. Wir waren mal wieder mit der Kamera unterwegs und haben unsere Eindrücke für Sie auf Bildern festgehalten.