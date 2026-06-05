Cessna Citation M2 Gen3 startet zum Erstflug

Der Erstflug am 2. Juni mit Andrew Thorson und Flugtestingenieur Tanner Towns im Cockpit dauerte zwei Stunden und 42 Minuten. Primär ging es um eine Bewertung des Flugverhaltens und der wichtigsten Systeme. Die Cessna Citation M2 Gen3 erreichte eine maximale Höhe von 41.000 Fuß und eine Höchstgeschwindigkeit von 263 Knoten. Darüber informiert Textron Aviation in einer Pressemitteilung.

Towns zeigte sich mit dem Resultat des Erstflugs zufrieden: "Die Flugzeugsysteme und die Software funktionierten während des gesamten Fluges wie vorgesehen, wobei alle Validierungsprüfungen erfolgreich abgeschlossen wurden, was zu einem reibungslosen und ereignislosen Flug beitrug. Dieser Flug bestätigt die solide Grundlage, die wir geschaffen haben, während wir in die nächste Testphase übergehen."

"Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement und das Fachwissen unseres Teams wider und unterstreicht unser Bestreben, die besten Flugzeuge für unsere Kunden zu entwickeln, zu zertifizieren und auszuliefern. Mit diesem Prototyp, der nun in unserem Flugtestprogramm ist, setzen wir die strenge Bewertung fort, während wir stetig auf die Zertifizierung zusteuern", ergänzte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering & Programs.