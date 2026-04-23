Der einzige UL-Hubschrauber mit Lycoming-Sechsliter-Motor: Evocopter ClassiX

Zelle komplett aus Carbon, darunter ein Lycoming O-360 mit 500 Nm Drehmoment für beste Flugleistungen in jeder Lage – das bietet der UL-Hubschrauber ClassiX von Evocopter. Mit seinem aufgeräumten, übersichtlichen Cockpit garantiert der ClassiX seinen Piloten außerdem herausragendes Situationsbewusstsein. Was es sonst noch zu erzählen gibt zum Evocopter-Prunktsück, erklärt uns Firmenchef Paul Ressle im Detail.
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Evocopter ClassiX :Der einzige UL-Hubschrauber mit Lycoming O-360-Motor
Ein Ultraleicht-Heli mit sechs Litern Hubraum? Ja, das gibt es: Als einziger Hersteller verbaut Evocopter serienmäßig den legendären "Big Block" O-360 in seinem UL-Hubschrauber ClassiX. Das sehen wir uns mal genauer an!
Veröffentlicht am 23.04.2026