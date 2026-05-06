Diamond Aircraft bringt die Katana zurück - und noch mehr

Martin Scherrer, Chef-Pilot von Diamond Aircraft, führte am Messestand auf der AERO Friedrichshafen durch die aktuelle Diamond-Modellpalette. Die DA50 RG präsentierte sich in Friedrichshafen im neuen Außen- und Innendesign namens "Dynamic". Auffälligste Änderung von außen: die neuen LED-Landing- und Taxilights. Sie sollen gegenüber den bisherigen Leuchten eine signifikant bessere Ausleuchtung bieten. Im Cockpit fällt der neue Leder-Steuerknüppel auf, der ergonomisch besser in der Hand liegt. Praktische Gurte an den Flügeltüren erleichtern das Schließen auch für kleinere Pilotinnen und Piloten.

Für die Passagiere hat Diamond ebenfalls nachgelegt. Über Hardpoints an den Sitzen lassen sich iPad-Halterungen montieren, die Inflight Entertainment ermöglichen. Sämtliche USB-Ports wurden auf USB-C umgestellt und liefern bis zu 100 Watt. Das reicht, um auch leistungshungrige Geräte wie ein Starlink-Terminal zu versorgen. Dazu kommt ein maßgeschneidertes Gepäckset, das den Laderaum optimal ausnutzt.

Michael Rassinger In Gestalt neuer LED-Leuchten am Flugzeug ging diversen Aero-Besuchern am Diamond-Messestand ein Licht auf.

DA62: Wetterradar-Upgrade und Induktionsladung Die zweimotorige DA62 erhält dieselben Komfort-Upgrades wie die DA50 RG: neuer Lederstick, LED-Beleuchtung und iPad-Halterungen. Darüber hinaus profitiert sie von einem umfangreichen Garmin-Avionik-Update. Herzstück ist das neue Garmin GWX 8000 Wetterradar. Scherrer bezeichnete es als "Quantensprung" gegenüber dem bisherigen GWX 75, vor allem dank seines vollautomatischen Modus. Neu an Bord ist außerdem das Garmin GTS 800 als Traffic-Advisory-System.

Ein weiteres Komfort-Detail: Induktive Smartphone-Ladestationen sind seitlich in der Kabine verbaut und ermöglichen das kabellose Laden der Mobiltelefone. In der zweiten Sitzreihe bietet Diamond optional die Business-Sitzvariante an. Statt der Dreierbank kommen zwei Einzelsitze zum Einsatz, die sich wie die vorderen Sitze verstellen lassen. Das macht das Reisen auf längeren Strecken deutlich bequemer.

Michael Rassinger In den Cockpits der Diamond-Muster tut sich 2026 ebenfalls einiges.

DA42-VI: Mehr Kopffreiheit und durchdachte Details Auch die viersitzige DA42-VI bekommt den neuen Lederstick, die LED-Beleuchtung und das aufgefrischte Interieur. Besonders hervorzuheben: Die Rücksitzbank wurde umgebaut und bietet nun 5 cm mehr Kopffreiheit. Eine Mittelarmlehne ist neu im Fond verbaut. Und mit den neuen Headset-Halterungen lassen sich die Kopfhörer organisiert verstauen, statt sie lose im Cockpit liegen zu haben.

DA20i Katana: Das Comeback des Klassikers Für Scherrer das emotionale Highlight der Messe war die Rückkehr der DA20 Katana in die europäische Produktion. Ende November 2025 wurde das erste neue Exemplar an die Aviation Academy Austria (AAA) übergeben. Der bewährte Zweisitzer ist jetzt mit einem Einspritzer-Motor von Rotax ausgestattet. Damit will Diamond gezielt den Flugschulmarkt stärken.

Die Katana schreibt seit 1993 Ausbildungsgeschichte. Ihre Kombination aus Composite-Zelle, moderner Avionik und effizientem Antrieb soll das Erbe fortführen. Diamond hat zudem eine Roadmap angekündigt, um das Modell kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Michael Rassinger Ein optisches Highlight am Diamond-Stand war diese DA50 RG Dynamic. Hier trifft zeitloser Luxus auf neuen Stil.

DATC-Programm: Partnerschaften mit Flugschulen Über die Modell-Updates hinaus treibt Diamond das DATC-Programm (Diamond Authorized Training Center) voran. Flugschulen werden dabei als offizielle Partner eingebunden und repräsentieren Diamond direkt im Trainingsmarkt. Das Ziel: eine bessere Kommunikationsschnittstelle zwischen Hersteller und Schulbetrieb.