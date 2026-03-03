Prüfungen BZF und AZF: Auf der AERO zum Flugfunkzeugnis

Das Erlernen der richtigen Funkkommunikation, um sich mit anderen Luftverkehrsteilnehmern und Bodenstellen verständigen zu können, ist ein elementarer Bestandteil der Flugausbildung. Während die entsprechenden Schulungen in Vereinen oder von kommerziellen Unternehmen angeboten werden, ist für die Abnahme der Funkprüfungen die Bundesnetzagentur zuständig.

Nachdem die Behörde auf der AERO 2023 erstmals Prüfungen direkt auf der Messe abgenommen hatte und das Angebot auch in den Folgejahren gut angenommen wurde, bietet die Bundesnetzagentur den Service auch in diesem Jahr wieder an. Dabei sind sowohl Erstprüfungen als auch Zusatzprüfungen, beispielsweise vom BZF II auf BZF I oder AZF, möglich. Die Prüfungen finden an allen vier Messetagen von statt. Sie beginnen jeweils um 9:30 Uhr mit der Theorie, im Anschluss daran wird der praktische Teil absolviert.

Die Anmeldung ist bis zum 15. März per Mail unter karl-flugfunkzeugnisse@bnetza.de möglich. Informationen zu den Voraussetzungen gibt es auf der Website der Bundesnetzagentur.