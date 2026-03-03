Prüfungen BZF und AZF: Auf der AERO zum Flugfunkzeugnis

Anmelden
Auf der AERO zum Flugfunkzeugnis

Den AERO-Besuch mit einem Flugfunkzeugnis krönen? Das ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Interessenten müssen sich bis zum 23. März bei der Bundesnetzagentur anmelden. Außerdem kann man am Stand der Behörde Frequenzzuteilungen beantragen und Geräte prüfen lassen.

Veröffentlicht am 03.03.2026
Foto: Lars Reinhold

Das Erlernen der richtigen Funkkommunikation, um sich mit anderen Luftverkehrsteilnehmern und Bodenstellen verständigen zu können, ist ein elementarer Bestandteil der Flugausbildung. Während die entsprechenden Schulungen in Vereinen oder von kommerziellen Unternehmen angeboten werden, ist für die Abnahme der Funkprüfungen die Bundesnetzagentur zuständig.

Nachdem die Behörde auf der AERO 2023 erstmals Prüfungen direkt auf der Messe abgenommen hatte und das Angebot auch in den Folgejahren gut angenommen wurde, bietet die Bundesnetzagentur den Service auch in diesem Jahr wieder an. Dabei sind sowohl Erstprüfungen als auch Zusatzprüfungen, beispielsweise vom BZF II auf BZF I oder AZF, möglich. Die Prüfungen finden an allen vier Messetagen von statt. Sie beginnen jeweils um 9:30 Uhr mit der Theorie, im Anschluss daran wird der praktische Teil absolviert.

Die Anmeldung ist bis zum 15. März per Mail unter karl-flugfunkzeugnisse@bnetza.de möglich. Informationen zu den Voraussetzungen gibt es auf der Website der Bundesnetzagentur.

Weiterhin bietet die Bundesnetzagentur auf der AERO erneut die kostenfrei Prüfung von Flugfunkgeräten an. Interessierte können mit ihrem Gerät einfach an den Messestand 230 in Halle A5 kommen. Auch Anträge für Flugfunkstellen können hier abgegeben werden. Die Nummernzuteilung wird dann auf dem Postweg zugesandt.

