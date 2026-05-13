Pilot Report: Mit der Risen 916 an die Grenzen der Physik

Sie ist so schnell wie kein anderes Ultraleichtflugzeug, dokumentiert durch einen von der FAI bestätigten Rekord. Ihr extravagantes Design mit flacher Silhouette und V-Leitwerk ist nicht nur ein Hingucker an jedem Flugplatz, sondern Garant für nahezu perfekte Aerodynamik. Die Rede ist von der Risen SV 916 SuperVeloce, die jetzt mit dem Rotax-Topmotor 916 iS an den Start rollt: 160 PS Start- und 137 PS Dauerleistung des turbogeladenen Vierzylinder-Boxers versprechen nochmals eine Schippe mehr an Geschwindigkeit. Die Einladung der Porto Aviation Group zu einem Probeflug in Italien kann ich unmöglich ausschlagen.