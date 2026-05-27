Aus- und Fortbildung: Trudeltraining rettet Leben!

Jedes Jahr sterben Piloten, weil sie ihr Segelflugzeug in Bodennähe überziehen und bis zum Aufschlag auf der Erde überhaupt nicht begreifen, was passiert ist. Dennoch spielen Strömungsabriss und Trudeln samt ihrer aerodynamischen Ursachen in der Ausbildung nur eine untergeordnete Rolle, von praktischen Übungen ganz zu schweigen. Dieser Artikel ist ein persönlich eingefärbtes Plädoyer dafür, umzudenken.