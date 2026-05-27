Aus- und Fortbildung: Trudeltraining rettet Leben!

Drei Fälle zum Einstieg ins Thema: 20. Mai 2024, Flugplatz Malsch, Baden-Württemberg. Eine DG-300 ELAN kippt in der Endanflugkurve nach rechts ab und stürzt mit großer Längsneigung in ein Waldstück. Der Pilot überlebt nicht (BFU24-0388-3X).
2. Juli 2019, Flugplatz Lüsse, Brandenburg. Eine Schleicher ASW 20 L gerät beim Thermikflug in der Nähe des Flugplatzes in eine unkontrollierte Fluglage und stürzt anschließend in ein Getreidefeld. Der Pilot stirbt im Cockpit (BFU19-0836-3X).
19. September 2019, Flugplatz Boberg, Hamburg. Ein Discus 2cT dreht im Bereich des Gegenanfluges in rund 140 Metern über Grund nach links, verliert schnell an Höhe und schlägt etwa 600 Meter südlich der Pistenschwelle auf einer Wiese auf. Für den Piloten kommt jede Hilfe ...