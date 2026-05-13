Cirrus landet nachts in Uetersen/Heist auf unbeleuchteter Graspiste

Das haben sich Betreiber vom Flugplatz Uetersen/Heist im Kreis Pinneberg so ganz sicher nicht vorgestellt, als Mitte April der offizielle Startschuss für das Fliegen ohne Betriebsleiter fiel. Eigentlich müssen sich Piloten vorher anmelden, um dann im Rahmen der Öffnungszeiten auf der rund 1100 Meter langen Grasbahn zu landen. Eine Cirrus-Crew aus Polen sah das offenbar anders und setzte am späten Montagabend gegen 23:20 Uhr Ortszeit mitten in der Nacht auf der unbeleuchteten Grasbahn auf. Die Aufzeichnung auf Flightradar24 endet um 23:15 Uhr in Platznähe. Die Daten verraten auch, dass die Maschine seit dem 27. April die Strecke mehrfach geflogen ist – zuletzt ging es am 8. Mai von Uetersen zurück nach Warschau.