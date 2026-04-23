Avionik Straubing bei der Aero 2026: Instrumente für die Luftfahrt

Zusammen mit zwei Kollegen hat Josef Breu als langjähriger Mitarbeiter die Traditionsfirma Avionik Straubing vom Gründerehepaar Hemmel übernommen. Mit uns spricht er am Messestand von Avionik Straubing auf der Aero 2026 in Friedrichshafen über den Übernahmeprozess, die Bedeutung von Straubing als Standort – und über Eigenentwicklungen im Avionikbereich.