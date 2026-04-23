Zusammen mit zwei Kollegen hat Josef Breu als langjähriger Mitarbeiter die Traditionsfirma Avionik Straubing vom Gründerehepaar Hemmel übernommen. Mit uns spricht er am Messestand von Avionik Straubing auf der Aero 2026 in Friedrichshafen über den Übernahmeprozess, die Bedeutung von Straubing als Standort – und über Eigenentwicklungen im Avionikbereich.
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Avionik Straubing bei der Aero 2026 :Instrumente für die Luftfahrt: Die Panel-Profis aus Bayern
Avionik Straubing steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und bietet ein umfassendes Portfolio – für Segler und ULs genauso wie für Echo-Flugzeuge, Business Jets und auch für Hubschrauber. Auf einen Kaffee mit einem der Geschäftsführer auf der Aero 2026.
Veröffentlicht am 23.04.2026