aerokurier Maintenance Area: MRO live auf der Bühne

Als auflagenstärkstes Magazin für die Allgemeine Luftfahrt in Europa hat der aerokurier den Anspruch, die General Aviation in ihrer ganzen Breite abzubilden. Wenngleich ULs der 120-Kilogramm-Klasse betrieblich ähnlich wenig mit Business Jets zu tun haben wie Segel- und Motorflugzeuge mit Hubschraubern, so eint doch alle Luftfahrzeuge ein Fakt: Maintenance ist obligatorisch.

Im Bühnenprogramm unserer Maintenance Area werfen wir ein Schlaglicht auf die zumeist hinter Hangartoren im Verborgenen stattfindenden Arbeiten. Ob Hintergrundwissen zu Ölviskositäten und Kraftstoffsorten, Praxistipps für Verklebungen oder Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen zur Maintenance – auf der Bühne gibt es eine Menge zu erfahren.

Los geht es an jedem der vier Messetage um 13 Uhr mit dem Tool Talk, in dem aerokurier-Chefredakteur Lars Reinhold mit Experten des Werkzeugherstellers Sonic einen Überblick über das gibt, was in keiner Werkstatt fehlen darf. Ob Rödelzange, Drehmomentschlüssel oder spezielle Knarren – hier bleiben keine Fragen offen.

Im Anschluss gibt es auf der Bühne folgende Acts zu erleben:

Mittwoch, 22. April 13:15

Ersatzteile aus dem Drucker: Wie Additive Manufacturing die MRO verändert. Stefan Gorkenant von Vocus3D erklärt, wie dankt 3D-Druck Teile auf Funktion hin optimiert sowie Material und Kosten gespart werden können.

14:00

Sustainable Aviation: Wie die Luftfahrt nachhaltiger wird. Malte Höltken von Aufwind.aero gibt einen Überblick über das, was sich bezüglich Sustainability in der Luftfahrt tut.

15:00

Praxis-Workshop: Aging Aircraft – Wie wir mit alternden Flugzeugen umgehen. Matthias Felsch von aero.plandienst erklärt in seinem Vortrag, was es braucht, um alternde Flugzeuge technisch fit zu halten.

16:00

Paneldiskussion: Nachwuchs für die MRO. "Viele Hände, schnelles Ende" ist das Idealziel. Aber woher kommen sie? Anika Holtermüller diskutiert mit Fachleuten aus der MRO über das Thema Nachwuchs.

Donnerstag, 23. April 13:15

Praxis-Workshop: Glanzparade – Wie man Flugzeuglacke aufpoliert und pflegt. Björn Tretow sorgt mit seiner Firma Aero Polishing dafür, dass Flugzeuge glänzen. Im Workshop erklärt er den Aufbau von Lacksystemen und wie man sie mit der richtigen Pflege gut in Schuss hält.

Lars Reinhold Björn Tretow von Aero Polishing zeigt, worauf es bei der Lackpflege ankommt.

14:00

Praxis-Workshop: Bespannen mit Oratex. Siegfried Lanitz erklärt im Gespräch die notwendigen Arbeiten, um Oratex aufs Flugzeug zu bekommen.

15:00

Vortrag: Auf Empfang! Antennen im Flugzeug richtig positionieren. Ohne Antennen bleiben Funk, FLARM und Navi stumm. Wie man sie richtig verbaut, erklärt Marcus Böhnisch von Ülis Segelflugbedarf.

15:30

Avgas vs. Mogas: Welcher Sprit für welchen Motor? Malte Höltken von Aufwind.aero lüftet Geheimnisse rund um Avgas, Bleizusatz und Alternativen.

Lars Reinhold Malte Höltken vermittelt Hintergrundwissen zu Kraftstoffqualitäten.

16:15

Mythen und Wahrheiten um Öle und Schmierstoffe. Klemens Höltken gibt einen Einblick in die Zauberwelt zwischen W100 und WD40.

Freitag, 24. April 13:15

Ersatzteile aus dem Drucker: Wie Additive Manufacturing die MRO verändert. Stefan Gorkenant von Vocus3D erklärt, wie dankt 3D-Druck Teile auf Funktion hin optimiert sowie Material und Kosten gespart werden können.

14:00

Praxis-Workshop: Was die Welt zusammenhält – Harz und Leim im Holzflugzeugbau. Ohne Klebstoffe geht es nicht. Matthias Felsch zeigt, worauf es ankommt, damit derartige Verbindungen auch halten.

Lars Reinhold Matthias Felsch ist Fachmann für Holzflugzeugbau. Er vermittelt wichtige Kenntnisse zum Thema Leim und Harz.

15:00

Praxis-Workshop: Glanzparade – Wie man Flugzeuglacke aufpoliert und pflegt. Björn Tretow sorgt mit seiner Firma Aero Polishing dafür, dass Flugzeuge glänzen. Im Workshop erklärt er den Aufbau von Lacksystemen und wie man sie mit der richtigen Pflege gut in Schuss hält.

16:00

Ein MOSAIC an Möglichkeiten: Malte Höltken befasst sich mit den neuen FAA-Regelungen namens MOSAIC und analysiert, was sie für Flugzeugbau und MRO bedeuten.

Samstag, 25. April 13:15

Avgas vs. Mogas: Welcher Sprit für welchen Motor? Malte Höltken von Aufwind.aero lüftet Geheimnisse rund um Avgas, Bleizusatz und Alternativen für den Tank.

14:00

Praxis-Workshop: Gut gegurtet – Korrekte Nutzung und Wartung von Anschnallgurten in Flugzeugen. Designer und Pilot Christian Felsch von Wild erklärt, wie man Gurte richtig benutzt, pflegt und Alterungserscheinungen und Schäden erkennt.