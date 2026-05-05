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Crash mit Elektroflugzeug

Notlandung
Elektroflugzeug stürzt auf Acker

Das batterieelektrisch angetriebene Ultraleichtflugzeug Elektra Trainer musste am Samstag wegen Leistungsverlust notlanden. Der Pilot blieb dabei unverletzt, der Sachschaden ist allerdings enorm.

Samuel Pichlmaier
ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
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Elektroflugzeug stürzt auf Acker

Eines der wenigen in Deutschland entwickelten und zugelassenen Ultraleichtflugzeuge mit Elektroantrieb, der Elektra Trainer des Herstellers Elektra Solar, musste am Samstagabend am Flugplatz Pfullendorf kurz nach dem Start notlanden. Die Polizei berichtete, dass der Pilot um 19.24 Uhr in Pfullendorf gestartet war und nach Radolfzell fliegen wollte. Nur wenige Sekunden nach dem Abheben, nach Zeugenaussagen in nur zehn Metern über dem Boden, brach die Leistung des E-Antriebs zusammen.

Umkehrkurve misslungen

Offenbar versuchte der Pilot daraufhin noch eine Umkehrkurve zurück zur Startbahn zu fliegen, was jedoch misslang. Bei der Notlandung unweit der Schwelle blieb er aber unverletzt. Der Prototyp des Elektra Trainers wurde jedoch stark beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt.

Erheblicher Schaden für den Hersteller

Auch für das Start-up Elektra Solar aus Landsberg am Lech ist der Schaden erheblich. Der Flugzeugbauer will das Elektroflugzeug in einer ersten Kleinserie auf den Markt bringen. Der Crash könnte die Pläne des Landsberger Unternehmens nun deutlich zurückwerfen.