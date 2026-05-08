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Raketenabwehr statt Flugbetrieb: Husum-Schwesing vor dem Aus

Raketenabwehr statt Flugbetrieb
Husum-Schwesing vor dem Aus

Wieder droht der Verlust eines Flugplatzes: In Husum-Schwesing (EDXJ) soll das Raketenabwehrsystem Arrow stationiert werden. Der Luftwaffen-Standort soll deshalb laut einem Zeitungsbericht für den zivilen Flugbetrieb gänzlich geschlossen werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.05.2026
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Husum-Schwesing vor dem Aus
Foto: Carsten Steger - Wikimedia - CC BY-SA 4.0

Wie die die Tageszeitung Husumer Nachrichten berichtet, soll am Bundeswehrstandort Schwesing im Hinblick auf die weltpolitische Situation das Raketenabwehrsystem Arrow stationiert werden. Die Folge wäre das Aus für den zivilen Flugbetrieb ab dem kommenden Jahr, aber auch als Veranstaltungsort wird das Gelände nicht mehr nutzbar sein. Auch eine erneute Nutzung von Husum-Schwesing als Militärflugplatz komme nicht infrage.

Schwesing wäre damit einer von drei Standorten in Deutschland für das israelische System. Darüber hinaus soll der schleswig-holsteinische Platz künftig auch als zentraler Anlaufpunkt für das Patriot-System dienen, zitiert die Zeitung den Standortältesten und Kommodore Oberst Marco Manderfeld. Auch das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen soll erhalten bleiben. Im Juni sollen die Bauarbeiten für die künftige Nutzung beginnen.

Eine Anfrage der aerokurier-Redaktion an den Flugplatzbetreiber und an die Sportfluggruppe Husum wurden bisher noch nicht beantwortet.

Der Verlust des Platzes reiht sich in weitere Schließungen in der jüngeren Vergangenheit ein: Ende 2025 wurde der Flugplatz Salzgitter-Drütte geschlossen, im Herbst 2024 gingen in Schwarzheide-Schipkau die Lichter aus und aktuell läuft eine Debatte über die Zukunft von Wyk auf Föhr.