Raketenabwehr statt Flugbetrieb: Husum-Schwesing vor dem Aus

Wie die die Tageszeitung Husumer Nachrichten berichtet, soll am Bundeswehrstandort Schwesing im Hinblick auf die weltpolitische Situation das Raketenabwehrsystem Arrow stationiert werden. Die Folge wäre das Aus für den zivilen Flugbetrieb ab dem kommenden Jahr, aber auch als Veranstaltungsort wird das Gelände nicht mehr nutzbar sein. Auch eine erneute Nutzung von Husum-Schwesing als Militärflugplatz komme nicht infrage.

Schwesing wäre damit einer von drei Standorten in Deutschland für das israelische System. Darüber hinaus soll der schleswig-holsteinische Platz künftig auch als zentraler Anlaufpunkt für das Patriot-System dienen, zitiert die Zeitung den Standortältesten und Kommodore Oberst Marco Manderfeld. Auch das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen soll erhalten bleiben. Im Juni sollen die Bauarbeiten für die künftige Nutzung beginnen.

Eine Anfrage der aerokurier-Redaktion an den Flugplatzbetreiber und an die Sportfluggruppe Husum wurden bisher noch nicht beantwortet.