Mit der Atlantiküberquerung der Risen Super Veloce 916 sorgte die Porto Aviation Group aus Italien vor einiger Zeit international für Aufsehen. Auf der Aero in Friedrichshafen zeigt Porto seine Risen auch in der Version Super Veloce 916 ISR. Was es damit auf sich hat, und was es zur Super Veloce sonst noch so zu sagen gibt, erfahren wir beim Plausch am Messestand.
Ultraleichtflug, made in Italy :Porto Aviation auf der Aero 2026
Die Porto Aviation Group aus Italien darf auf der Aero 2026 nicht fehlen: In Friedrichshafen zeigt der Ultraleicht-Hersteller seine neuesten Flugzeug-Entwicklungen – die Risen Super Veloce 916 und Super Veloce ISR.
Veröffentlicht am 23.04.2026