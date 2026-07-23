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Continental IO-370: Neuer Retrofit-Antrieb für Piper Archer und Pilot 100i

Continental IO-370
Neuer Retrofit-Antrieb für die Piper Archer

Continental Aerospace Technologies wird den Vierzylinder-Boxermotor IO-370 demnächst für den Einbau in Piper Archer und Pilot 100i anbieten. Über die Arbeiten an der ergänzenden Musterzulassung informierte der Motorenbauer auf dem AirVenture in Oshkosh.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.07.2026
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Neuer Retrofit-Antrieb für die Piper Archer
Foto: Continental Aerospace Technologies

Der US-amerikanische Motorenhersteller möchte Betreibern der Piper Archer eine zusätzliche Antriebsoption zur Nachrüstung bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vierzylinder-Boxermotor Continental IO-370 leistet 180 PS (132 kW) bei 2700 Umdrehungen pro Minute. Ausgelegt ist er für den Betrieb mit Avgas 100LL. Das Supplemental Type Certificate (STC) soll zunächst für Piper Archer LX, TX und den Trainer Pilot 100i ab Modelljahr 2018 gelten. Derzeit laufen Entwicklungs- und Flugtestaktivitäten. Der Erstflug des Programms wurde im Juni erfolgreich absolviert, heißt es. Die FAA-Zertifizierung soll bis Ende des Jahres vorliegen. Der 2019 vorgestellte Motor darf bereits jetzt in die Cessna 172S als Retrofit-Lösung installiert werden.

"Bei Continental sind wir bestrebt, Flugzeugbesitzern Auswahlmöglichkeiten zu bieten, die langfristigen Wert, Zuverlässigkeit und werkseitigen Support gewährleisten. Das STC für den Einbau des IO-370 i die Piper Archer STC ist eine wichtige Ergänzung unseres wachsenden Portfolios an Aftermarket-Lösungen und spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, Flugzeugbesitzer über den gesamten Lebenszyklus ihrer Flugzeuge hinweg zu unterstützen", sagte Karen Hong, Präsidentin und CEO von Continental Aerospace Technologies.

Korrektur: In einer früheren Version der Meldung war fälschlicherweise von einem Jetfuel-Motor die Rede.