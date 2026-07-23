Continental IO-370: Neuer Retrofit-Antrieb für Piper Archer und Pilot 100i

Der US-amerikanische Motorenhersteller möchte Betreibern der Piper Archer eine zusätzliche Antriebsoption zur Nachrüstung bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vierzylinder-Boxermotor Continental IO-370 leistet 180 PS (132 kW) bei 2700 Umdrehungen pro Minute. Ausgelegt ist er für den Betrieb mit Avgas 100LL. Das Supplemental Type Certificate (STC) soll zunächst für Piper Archer LX, TX und den Trainer Pilot 100i ab Modelljahr 2018 gelten. Derzeit laufen Entwicklungs- und Flugtestaktivitäten. Der Erstflug des Programms wurde im Juni erfolgreich absolviert, heißt es. Die FAA-Zertifizierung soll bis Ende des Jahres vorliegen. Der 2019 vorgestellte Motor darf bereits jetzt in die Cessna 172S als Retrofit-Lösung installiert werden.