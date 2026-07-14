Embraer: Evolution der Phenom 300

Ein gutes Produkt noch besser zu machen, das gilt als große Herausforderung erfolgreicher Hersteller. Embraers Phenom 300 darf man getrost in die Kategorie "erfolgreiches Produkt" stellen, hat sich der Very Light Jet seit seiner Markteinführung im Jahr 2009 doch mehr als 920 mal verkauft. Für den brasilianischen Hersteller kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Mit der Ausführung "Evolution", kur EV, hat Embraer eine aktualisierte Version der Phenom 300 vorgestellt.

Zu den Neuerungen an Bord zählt beispielsweise Garmins automatisches Notlandesystem Emergency Autoland, das im Fall eines Ausfalls des Piloten die Phenom autonom zum nächsten geeigneten Flugplatz führt und landet. Laut Pressemitteilung ist die Phenom 300EV aktuell das größtes Geschäftsreiseflugzeug, das mit dieser Funktion ausgerüstet ist. Start und Landung sollen außerdem durch ein automatisches Bremssystem, genannt Autobrake, unterstützt werden.

Embraer Die Phenom 300 ist das erfolgreichste Muster im Segment der Very Light Jets.

Zentrales Element der 300EV ist ist ein neuer, von Embraer entwickelter Multi-Purpose Electronic Controller, kurz MEC. Er integriert unter anderem die elektronische Ansteuerung des Seitenruders, sprich Rudder-by-wire, sowie weitere elektrisch geregelte Funktionen. Damit sollen laut Embraer die Arbeitsbelastung im Cockpit sinken und die Wartung vereinfacht werden. Beim Avionikpaket greift der Hersteller auf das Garmin G3000 Prodigy Touch zurück, das unter anderem zusätzliche Anzeigen und Assistenzfunktionen für Rollen und Start-/Landebahnen, ein Synthetic Vision Guidance System (SVGS), Autothrottle und ein Emergency Descent Mode.

Embraer Aktualisierte Avionik im Cockpit soll den Piloten entlasten.

Auch bezüglich der Performance hat die 300EV mehr zu bieten als ihre älteren Schwestern. So steigt die Reichweite auf bis zu 2055 nautische Meilen, eine Erhöhung des maximalen Zero-Fuel-Weights ermöglicht nach Unternehmensangaben rund 430 Pfund zusätzliche Nutzlast.

Nicht nur technisch wurde am Jet gefeilt, auch n der Kabine hat Embraer renoviert. Das Flugzeug soll ab Werk eine Internetanbindung über Low-Earth-Orbit-Satelliten erhalten, als Anbieter nennt Embraer Gogo Galileo. Starlink soll über eine nachträgliche Zulassung via STC als Nachrüstlösung verfügbar sein. Weitere Punkte betreffen ein Vakuum-WC-System, eine überarbeitete Temperaturregelung, ein neu gestaltetes Bordküchen-/Getränkemodul mit Option für eine Heißgetränkemaschine sowie ein Luftionisationssystem.

Embraer Hohe Performance bei vergleichsweise moderaten Betriebskosten - die Kernkompetenzen der Phenom 300 soll auch die Version Evolution erfüllen.