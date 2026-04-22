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Die Aero 2026 in Bildern: Streifzug über die Luftfahrtmesse

Streifzug über die Messe
Die Aero 2026 in Bildern - so läuft der erste Tag

Die Aero 2026 in Friedrichshafen ist eröffnet – und die Hallen auf dem Messegelände am Bodensee beherbergen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Highlights aus der Allgemeinen Luftfahrt. Wir zeigen die Impressionen vom ersten Tag.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.04.2026
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Die Aero 2026 in Bildern - so läuft der erste Tag

Die Aero in Friedrichshafen ist ein Muss für jeden, der in der General Aviation unterwegs ist – sei es beruflich oder eben privat. Vom Segelflugzeug bis zum Business Jet, vom bodenständigen Klassiker bis zur futuristischen Konzeptstudie, in Friedrichshafen trifft man alles an. Unser Fotograf Philipp Prinzing hat mit seiner Kamera die Impressionen des ersten Messetages festgehalten.

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