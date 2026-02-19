GAMA Report 2025: Starke Nachfrage nach Business Jets

Wenn die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) über die wirtschaftliche Situation der Hersteller in der Allgemeinen Luftfahrt informiert, so ist das auch immer eine Diagnose über den Zustand der General Aviation. Die gute Nachricht vorweg: Die Branche ist insgesamt bei guter Gesundheit und glänzte im Jahr 2025 mit Rekordumsätzen. Der Wert der vorläufigen Auslieferungen von Flugzeugen und Hubschraubern belief sich auf insgesamt 35,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14,6 Prozent entspricht.

Jets stark, Turboprops und Hubschrauber schwächeln Zugpferde für die gesamte Branche waren die Business Jets: Die Hersteller meldeten ein Plus von 11,8 Prozent auf 854 Einheiten. Im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge mit Kolbenmotoren im vergangenen Jahr um zehn Einheiten auf 1782. Bei den Turboprops hingegen gab es ein Minus von 5,1 Prozent auf 594 Einheiten. Der Wert der Auslieferungen von Flugzeugen betrug im vergangenen Jahr 31,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,1 Prozent entspricht.

Weniger gut liefen die Geschäfte mit Hubschraubern. Bei den Drehflüglern mit Kolbenmotoren gab es im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 einen Rückgang um vier auf 206 Einheiten. Bei Turbinenhelikoptern ging es um 14 auf 732 Einheiten zurück. Der vorläufige Wert der Hubschrauberauslieferungen für 2025 betrug 4,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 5,5 Prozent entspricht. Noch nicht berücksichtigt sind die Zahlen von Leonardo, die der italienische Hersteller in Kürze nachreichen möchte.