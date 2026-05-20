Erster Flottenbetreiber: NetJets übernimmt drei Cessna Citation Ascend

NetJets ist der erste Flottenbetreiber, der die Cessna Citation Ascend in Empfang genommen und bereits den Flugbetrieb mit dem neuen Jet aufgenommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung des Herstellers Textron Aviation. Der Jet wurde 2023 auf der EBACE vorgestellt, im November 2025 von FAA zugelassen und Ende 2025 in Dienst gestellt. Weitere Ascend-Auslieferungen erwartet NetJets in den kommenden Monaten.

Wichtigeste Neuerung der Ascend gegenüber ihrer Vorgängerin XLS+ ist die Kabine, die jetzt über einen ebenen Boden mit mehr Beinfreiheit verfügt. An Bord ist Platz für acht Passagiere, die von der voll ausgestatteten Bordküche und einem geräumigen Gepäckfach profitieren. Das Cockpit ist mit dem Garmin G5000 einschließlich Autothrottle ausgestattet. Angetrieben von zwei Pratt & Whitney Canada PW545D bietet die Ascend mehr Schub und soll gleichzeitig sparsamer sein. Die Reichweite mit vier Fluggästen beziffert der Hersteller mit 1940 Nautischen Meilen.

"Die Citation Ascend steht für unser kontinuierliches Engagement, die Kunden von NetJets auch in Zukunft bestmöglich zu unterstützen. Aufbauend auf der bewährten Leistung, für die die Citation-Familie bekannt ist, führt die Ascend neue Technologien und Komfortverbesserungen ein, die für Flottenkunden von Bedeutung sind", sagte Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing.

"NetJets ist der weltweit führende Anbieter in der privaten Luftfahrt und bekannt für sein unerschütterliches Engagement für Sicherheit und Service. Die Cessna Citation Ascend ist die neueste Möglichkeit, dies zu erleben. NetJets freut sich, der Erstkunde der Citation Ascend-Flotte zu sein", ergänzte Patrick Gallagher, President von NetJets Aviation.