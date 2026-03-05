aerokurier Messe-Frühstück: Heftkritik bei Kaffe und Brezeln

Pilot Reports aus Motor-, Ultraleicht- und Segelflug, Unternehmens- und Firmenportraits, Praxistipps und LBA-Kritik: Das Themenspektrum, das wir im aerokurier in jedem Heft und auf der Website abbilden, ist vielfältig, und es ist nicht immer leicht, aus der Menge an möglichen Geschichten die auszuwählen, die nach Ansicht der Redaktion den Lesern – sprich euch – am besten gefallen.

Also lasst uns reden! Über das, was wir tun, und das, was ihr euch wünscht. Was machen wir gut, wo seht ihr Verbesserungspotenzial? Einfach frei von der Leber weg, gerne mit konkreten Beispielen. Bringt Hefte mit, zeigt uns Artikel, die euch gut gefallen haben und solche, die ihr nicht gemocht habt. Auch wenn es an der Gestaltung was zu kritteln gibt, hören wir uns das gerne an!

Ihr lest den aerokurier gar nicht oder präferiert gar den Mitbewerber aus Hamburg, also den mit dem roten Logo? Umso besser! Fühlt euch eingeladen, auf unsere Kosten Butterbrezeln zu futtern und Kaffee zu trinken. Einzige Bitte: verratet uns, was die anderen besser machen als wir – und wie wir euch auf unsere Seite ziehen können. Am Preis kanns ja nicht liegen ;-)

Das Messe-Frühstück findet am Samstag von 10.30 bis 12 Uhr im Raum Allgäu im Konferenzzentrum West statt. Die Anmeldung wir hier auf dieser Seite am 22. März freigeschaltet.