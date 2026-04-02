aerokurier-Leserwahl: Noch bis zum 10. April abstimmen und gewinnen!

Die AERO rückt näher, und damit auch die letzte Chance für die aerokurier-Community, bei der Leserwahl zum Innovation teilzunehmen. Noch bis zum 10. April kann abgestimmt werden, welche spannenden Neuheiten auf den Markt der Allgemeinen Luftfahrt die Zukunft mitgestalten werden und demzufolge unseren Preis verdienen.

In sieben Kategorien – Motor-/Elektroflugzeug, Jet/Turboprop, UL/LSA, Hubschrauber, Antriebe, Avionik – können unsere Leser ihre Favoriten wählen, außerdem haben wir im Sonderpreis wieder drei Kandidaten zusammengefasst, die in keine der anderen Kategorien passen.

Und Abstimmen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder hochwertige Preise.

Für Schrauber, Ästheten und Heli-Fans Dazu gehört beispielsweise der 263-teilige Werkzeugwagen Sonic NEXT S9 Aviation im Wert von knapp 4000 Euro, den Uns Sonic Equipment zur Verfügung stellt. Sonic ist Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen und kommt ursprünglich aus dem Automotive-Bereich. Inzwischen sind die Niederländer auch in die Luftfahrt eingestiegen – und bieten das perfekte Tool-Set für passionierte Selbstschrauber.

Sonic Equipment Der Werkzeugwagen von Sonic Equipment lässt nahezu keine Wünsche offen.

Zweiter Hauptpreis ist die Hanhart 417 ES, eine Fliegeruhr mit langer Geschichte: 1957 wurde sie die erste Pilotenuhr der neu aufgestellten Bundesluftwaffe. In der Ausführung 417 ES Heritage Flyback kommt sie mit rotem Drücker und Flyback-Funktion daher, die das sofortige Starten eines neuen Zeitintervalls mit nur einer Betätigung des Reset-Drückers ermöglicht. So verbindet sie Tradition und Moderne. Ihr Wert liegt bei 2590 Euro.

Hanhart Mit der Hanhart 417 ES Flyback ist man als Pilote im Cockpit bestens ausgestattet - und macht auch abseits des Flugplatzes eine gute Figur.

Schließlich machen wir einen unserer Hauptpreisgewinner zu, Hubschrauberpiloten für einen Tag. Mit Unterstützung von Heli Transair geht der Gewinner bzw. die Gewinnerin nach einem ausführlichen Briefing samt Einweisung in die Aerodynamik im Guimbal Cabri für zwei Stunden in die Luft. Nach Außenlandung und Mittagessen fliegt die Crew zurück und lässt den Tag beim Debriefing Revue passieren. Wert: 1500 Euro.

Heli Transair Als Pilot für einen Tag hebt ein Gewinner mit dem Guimbal Cabri von Heli Transair ab.