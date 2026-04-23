aerokurier Innovation Award 2026: Die Sieger unserer Leserwahl

Die Allgemeine Luftfahrt ist innovativ wie eh und je – und trotzt damit ein stückweit den herauforderdenden Zeiten, die Kriege und Krisen in den letzten Jahren verursachten. Auch 2026 werfen die aerokurier Innovation Awards ein Schlaglicht auf jene Entwicklungen, die nach Ansicht unserer Leser die Chance haben, die Zukunft der General Aviation zu prägen. Wie üblich hatten wir in den Heften für März und April aufgerufen, in acht Innovations-Kategorien und in sechs Marken-Kategorien über die Preisträger abzustimmen.

Wer sind die Favoriten? Auch für das aerokurier-Team ist es jedes Mal ein spannender Moment, wenn die Kollegen der Marktforschungsabteilung die Ergebnisse der Abstimmung ausgewertet haben. Denn natürlich haben auch wir unsere Favoriten – die aber keineswegs die Favoriten unserer Leser sein müssen. Es ist und bleibt eine Blackbox, was die Piloten in unserer Community begeistert. Mehr als 3600 Teilnehmer gaben dieses Jahr ihre Stimme ab.

Klare Sieger bei Motorflugzeugen und Jets/Turboprops In der wohl wichtigsten Kategorie "Motor- und Elektroflugzeug" räumte Cirrus so richtig ab. Die Version G7+ der SR-Serie konnte 22,9 Prozent der Leser überzeugen. Diamonds DA20i kam mit 16,8 Prozent auf Rang 2, auf Rang 3 landete mit der jüngsten, sanft überarbeiteten Cessna 172/182 ein echter Klassiker.

Cirrus Aircraft Mit mehr als 11.000 ausgelieferten Einheiten ist die SR-Serie das erfolgreichste moderne Single-Engine-Piston-Flugzeug.

Noch deutlicher fiel das Ergebnis in der Kategorie Jet/Turboprop aus, in der vor allem Geschäftsreiseflugzeuge gelistet waren. Der erste Platz ging mit 36,3 Prozent an die Pilatus PC-12 PRO, die damit den Vision Jet von Cirrus in der aktuellen G3-Version mit 22,1 Prozent auf Rang 2 verwies. Dahers aktuelles Flaggschiff TBM 980 holte mit 11,5 Prozent Bronze.

Ultraleicht – ein umkämpfter Markt Im Segment der Ultraleichten gibt es jedes Jahr einige neue Zulassungen, seien es komplette Neuentwicklungen oder upgrades, insbesondere auf neue Motoren wie den Rotax 916 iS. Solch ein Upgrade ist Bristells RG mit ebenjenem Rotax, die die Leser mit 36,5 Prozent auf Platz 1 wählten. Eine ihrer ärgsten Konkurrentinnen, die Blackwing BW 650RG mit dem gleichen Triebwerk, kam mit 15 Prozent auf Rang 2. Junkers moderne Interpretation der 30er-Jahre-Fliegerei, die A60RG, wurden mit 13,6 Prozent auf Platz 3 gewählt.

BRM-Aero Die Bristell RG ist mit dem 916er Rotax ein flottes Reiseflugzeug.

Airbus bei den Helis vorn In der Kategorie Hubschrauber holte sich Airbus mit überragenden 63,2 Prozent für seine neue H140 den Sieg. Der in Deutschland entwickelte und jüngst zugelassene UL-Hubschrauber ClassiX von Evocopter kam mit 18,8 Prozent auf Rang 2, Robinsons "große" R88 mit 16,6 Prozent auf Platz 3.

Airbus Die H140 liegt von der Größe her zwischen den etablierten Mustern H135 und H145.

Elektrisierende Segelflugzeuge Der Trend zu elektrischen Antrieben ist nirgendwo sonst in der Luftfahrt so ausgeprägt wie im Segelflug – das zeigte schon die Kandidatenauswahl. Mit dem Innovation Award ausgezeichnet wurde in diesem Jahr der Ventus 3E von Schempp Hirth, der sich mit 40,8 Prozent ganz knapp vor Alexander Schleichers neuestem Offene-Klasse-Segler AS 35 Me platzierte. Auf den dritten platz kam der TwinShark FES von HpH Sailplanes.

Innovationen bei Antrieben und Avionik Dass die GA auch neue Wege bei den Antrieben goutiert, das wurde in der Kategorie Antriebe deutlich. Hier landete der Rotax 916 H2 von Bosch Aviation Technologies mit 60,1 Prozent auf dem ersten Platz, der Hybrid-Turboprop-Ersatz HPU210 von Volt Aero erreichte mit 15,0 Prozent Rang 2. Auf den dritten Platz wählten unsere Leser das Catalyst-Triebwerk von GE, das deutlich effizienter sein soll als seine Konkurrenten.

Bosch Bosch rüstete einen Rotax 916 iS auf Wasserstoffbetrieb um.

In der Avionik ist es einmal mehr eine Neuheit von Garmin, die die Leser überzeugen konnte. Mit 38,7 Prozent wählten sie die Smart Charts auf dem Treppchen ganz nach oben, Lightspeeds neues Aktiv-Headset Zulu 4 kam mit 23,6 Prozent auf Rang 2 und das kombinierte Fahrt-/Höhenmesser/Variometer-Gerät ADI2 von LX NAV konnte mit 18,3 Prozent den dritten Platz sichern.

Sonderpreis für ein Herzensprojekt Im Sonderpreis Aviation, unserer Wildcard-Kategorie für andere, preiswürdige Errungenschaften der GA, bekam dieses Mal der LSV Vlotho für sein Inklusionsprojekt den Award. Menschen aller coleur und auch mit Einschränkungen ins Cockpit zu bringen, das haben sich die Vlothoer auf die Fahnen geschrieben und das wurde mit 56,9 Prozent belohnt. Auf Rang 2 der Viento Verlag mit seinen tollen Segelflug-Büchern und 27,7 Prozent, auf Rang drei Vocus 3D mit einem additiv gefertigten Teil für die Auspuffsysteme von Solo-Motoren.

Patrick Holland-Moritz Inklusion wird im LSV Vlotho groß geschrieben.

Ehrung für einen Meister seines Fachs Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis von der Redaktion vergeben. Denn nach vielen Jahren als Projektleiter und noch einigen zusätzlichen als Berate trat Roland Bosch Ende letzten Jahres in den Messemacher-Ruhestand. Bosch hat der AERO wie kaum ein anderer seinen Stempel aufgedrückt, hat die AERO dorthin entwickelt, wo sie heute steht und vom Team um Tobias Bretzel noch stärker als Leitmesse der GA vermarktet wird. Mit dem Sonderpreis für sein Lebenswerk bedankt sich das aerokurier-Team bei Roland Bosch für viele Jahre gute Zusammenarbeit.

Philipp Prinzing Roland Bosch erhielt einen Sonderpreis für sein Lebenswerk - er prägte die AERO seit 1988 und ging Ende 2025 endgültig in den Ruhestand.

Bosch reagierte überrascht auf die Auszeichnung und bedankte sich in einer sehr emotionalen Rede vor allem bei den Ausstellern, ohne deren Treue und Unterstützung die AERO nicht möglich gewesen wäre und auch heute nicht möglich ist. Insbesondere hob er die Segelflughersteller heraus, die in den Anfangsjahren ab 1977 dabei waren und die Luftfahrtmesse am Bodensee mit prägten. Überdies bedankte sich Bosch beim aerokurier und seinem damaligen Vertriebler Reinhard Wittstamm, der Bosch damals klar gemacht habe, dass diese Messe nicht Rennsport-Motor-Flug heißen konnte, sondern vielmehr AERO der griffige Name für dieses Event sein müsse.

Best Brands – das Branchen-Ranking Bei der Wahl der besten Marken waren wie immer Mehrfachantworten möglich, sodass hier die Prozentzahlen über 100 gehen. Produkte:



Werkzeuge

1) Dremel 46,5 %

2) Knipex 45,8 %

3) Hazet 42,5 %

Headsets

1) Bose 75,1 %

2) Lightspeed 36,2 %

3) David Clark 29,3 %

Fliegeruhren

1) Garmin 38,4 %

2) Omega 25,1 %

3) Sinn 22,8 %

Treib/Schmierstoffe

1) Liqui Moly Aero 45,4 %

2) Shell Aero 32,6 %

3) Air BP 31,0 %