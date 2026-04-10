Neue Wege: Airshow, Influencer und Guided Tours auf der AERO

Die AERO Friedrichshafen geht vom 22. bis 25. April 2026 mit einem neuen Ausstellerrekord an den Start. Rund 820 Unternehmen aus mehr als 50 Nationen – das übertrifft alle bisherigen Bestmarken, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen. Neben zahlreichen Produktpremieren und einem umfangreichen Fachprogramm erwarten die Besucherinnen und Besucher erstmals strukturierte Guided Tours, die eine effizientes und tiefgehendes Messeerlebnis ermöglichen.

"Wir sind sehr stolz auf das, was wir in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben", sagt Tobias Bretzel, Projektleiter AERO beim Veranstalter Fairnamic. Die Begeisterung und Vorfreude der Aussteller, Partner und Besucher ist bereits jetzt spürbar."

Tobias Bretzel ist Projektleiter AERO beim Messeveranstalter fainamic.

Der Samstag rückt als Besucher- und Familientag für alle Luftfahrtfans in den Fokus: "Absolutes Publikumshighlight ist die Airshow, für die wir ein erweitertes und noch spektakuläreres Programm zusammengestellt haben", betont Bretzel. Ergänzt wird das Angebot durch neue Creator-Panels, bei denen Aviation-Influencer und Content-Creator insbesondere junge Fluginteressierte ansprechen, sowie eine Kids Area, die speziell für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gestaltet ist. Preisreduzierte Familientickets für 39 Euro sind am Samstag an den Tageskassen erhältlich.

Guided Tours: Brancheninsights aus erster Hand Das Messegelände in Friedrichshafen verfügt über eine in Europa einzigartige Infrastruktur mit direkter Anbindung an den Bodensee-Airport. Aussteller können ihre Fluggeräte direkt vom Flughafen auf das Static Display und in die Hallen rollen. 2026 wird das Static Display nochmals erweitert und zeigt nun 35 Flugzeuge und damit mehr als je zuvor.

Samy Kramer Das Static Display und der Business Aviation Dome sind in diesem Jahr nochmals vergrößert worden.

Erstmals bietet die AERO strukturierte Guided Tours an, die Fachbesuchern eine gezielte Orientierung auf der großen Messe ermöglichen. Unter fachkundiger Führung in kleinen Gruppen können Interessierte folgende thematische Touren buchen: Sustainable Aviation, Innovative Propulsion Systems, Messeneuheiten sowie HR & Career Opportunities in Business Aviation. Die Touren bieten direkten Austausch mit Ausstellern und exklusives Hintergrundwissen. Die Anmeldung ist online möglich.

Airshow: Spektakuläres Programm am Samstag Die AERO Airshow gehört seit Jahren wieder zu den Attraktionen der Messe, nachdem einige Jahre auf praktische Demonstration der Fliegerei verzichtet wurde.

Am Samstag, dem 25. April 2026, findet sie von 11:30 bis 13:30 Uhr statt. Den Auftakt machen die Fallschirmspringer der Flying Bones, bevor Nico und Ralf Niebergall mit ihren Siai Marchetti SF-260 präzisen Formationskunstflug zeigen. Den krönenden Abschluss setzen die Flying Bulls: Pilot Mirko Flaim demonstriert an Stick und Kollektiv der Bo 105, zu welchen Manövern ein Hubschrauber in kundigen Händen fähig ist. Im Anschluss findet von 14 bis 15 Uhr ein Meet & Greet mit den Airshow-Piloten auf der Business Aviation Dome Stage statt.

Philipp Prinzing Nico und Ralf Niebergall zeigen mit ihren SIAI Marchetti SF.260 präzisen Formationskunstflug.

Creator-Panels: Luftfahrt trifft Social Media Mit den Creator-Panels feiert die AERO am Samstag auf der Innovation Stage ein neues Format, das sich gezielt an jüngere, digitalaffine Luftfahrtfans richtet. Mit dabei sind unter anderem Pascal von AeroNewsGermany, einer der reichweitenstärksten deutschsprachigen Aviation-Kanäle, im Gespräch mit Sat1-Moderatorin Kira Ortmann. Weiterhin sind die Podcaster der "Cockpit Diaries", Pilotin Raja Katz mit der Initiative elevate.her sowie Pilot Frank und Dirk und Diana Drees von Apfelkuchenflugzeugbau auf der Bühne zu erleben. Auch hier gibt es beim Meet & Greet die Möglichkeit, die Influencer persönlich kennenzulernen.