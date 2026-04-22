TBM 980 und Kodiak 900 feiern AERO-Debut

Mit einem Doppelschlag meldet sich Daher in Halle A3 zu Wort. Die im Januar vorgestellte Turboprop TBM 980 ist zum ersten Mal auf einer Messe in Europa zu sehen. Wesentliche Neuerung der sechsten Generation der Turboprop ist das G3000 PRIME – Nicolas Chabbert, CEO von Daher Aircraft, betonte bei der Pressekonferenz die einfache Bedienung der Garmin-Avionik. "So einfach wie ein iPhone", sagte er – dort klicke man schließlich auch nur auf kleine Bildchen. Das Motto lautet "Fly differently". Auf drei 14-Zoll-Bildschirmen haben die Piloten das Geschehen im Blick und alle Funktionen im Zugriff. An Bord sind zahlreiche Sicherheitsfeatures wie beispielsweise 3D SafeTaxi und die Notlandefunktion HomeSafe. Unter der langgezogenen Cowling arbeitet die bereits in der TBM 960 bewährte Propellerturbine Pratt & Whitney Canada PT6E-66XT-Motor mit elektronischem Steuerungssystem (EPECS) als Garant für rund 330 Knoten Reisegeschwindigkeit und moderaten Treibstoffverbrauch. Die Passagiere profitieren vom verbesserten Komfort in der Kabine samt Internetverbindung via Starlink. 13 TBM 980 wurden bereits ausgeliefert – über alle TBM-Generationen hinweg sind es 1300 Flugzeuge.