Abstimmen und abräumen: Leserwahl zum aerokurier Innovation Award

Wieder ist knapp ein Jahr vergangen, seit wir unsere Awards auf der AERO vergeben haben, und seitdem sind erwartungsgemäß spannende Neuheiten auf den Markt der Allgemeinen Luftfahrt gekommen. Für unsere Auswahl haben wir die aerokurier-Ausgaben des Vorjahres, Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal durchgeschaut und in sieben Kategorien von Antrieben bis UL/LSA Entwicklungen aufgelistet, die das Potenzial haben, die Zukunft der Sport-, Freizeit- und Geschäftsfliegerei zu prägen. Schließlich stehen für den Sonderpreis dieses Mal ein Verlag, ein Verein und eine technische Innovation zur Wahl, die aus unserer Sicht eine Auszeichnung verdienen, aber nicht in die klassischen Kategorien passen. Jetzt sind Sie dran: Wählen Sie Ihre Favoriten, und gewinnen Sie wertvolle Preise!

Für Schrauber, Ästheten und Heli-Fans Sonic ist Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen und kommt ursprünglich aus dem Automotive-Bereich. Inzwischen sind die Niederländer auch in die Luftfahrt eingestiegen – und stellen uns mit dem 263-teiligen Werkzeugwagen Sonic NEXT S9 Aviation im Wert von knapp 4000 Euro den perfekten Preis für passionierte Selbstschrauber zur Verfügung.

Sonic Equipment Der Werkzeugwagen von Sonic Equipment lässt nahezu keine Wünsche offen.

Die Hanhart 417 ES ist eine Fliegeruhr mit langer Geschichte: 1957 wurde sie die erste Pilotenuhr der neu aufgestellten Bundesluftwaffe. In der Ausführung 417 ES Heritage Flyback kommt sie mit rotem Drücker und Flyback-Funktion daher, die das sofortige Starten eines neuen Zeitintervalls mit nur einer Betätigung des Reset-Drückers ermöglicht. So verbindet sie Tradition und Moderne. Ihr Wert liegt bei 2590 Euro.

Hanhart Mit der Hanhart 417 ES Flyback ist man als Pilote im Cockpit bestens ausgestattet - und macht auch abseits des Flugplatzes eine gute Figur.

Der Hubschrauber ist auch für viele Flächenflieger eine absolute Faszination. Mit Unterstützung von Heli Transair machen wir einen unserer Hauptpreisgewinner zum Hubschrauberpiloten für einen Tag. Nach einem ausführlichen Briefing samt Einweisung in die Aerodynamik geht es im Guimbal Cabri für zwei Stunden in die Luft. Nach Außenlandung und Mittagessen fliegt die Crew zurück und lässt den Tag beim Debriefing Revue passieren. Wert: 1500 Euro.

Heli Transair Als Pilot für einen Tag hebt ein Gewinner mit dem Guimbal Cabri von Heli Transair ab.

Jetzt abstimmen und gewinnen! Wählen Sie für jede der acht Kategorien Ihren Favoriten. Die Abstimmung findet ausschließlich online statt.