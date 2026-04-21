Ein neues Kapitel in der Geschichte der AERO verkündete Projektleiter Tobias Bretzel zum Auftakt der Luftfahrtmesse am AERO-Medientag im Foyer Ost. Der Grund: So viele Aussteller wie nie zeigen in diesem Jahr ihre Neuheiten, Projekte und Weiterentwicklungen – rund 820 Aussteller aus über 50 Nationen. Besonders stark vertreten ist wie im Vorjahr erneut die Business Aviation, die mit dem Business Aviation Dome zum zweiten Mal nach 2025 eine eigene Präsentationsfläche bekommen hat.Volocopter ist zurückEin Publikumsmagnet aus der Vergangenheit blickt nach schwerer Krise im vergangenen Jahr wieder hoffnungsvoll in die Zukunft: Volocopter hat nach seiner Insolvenz im Dezember 2024 nicht aufgegeben und präsentiert nun die neueste Version seines Lufttaxis VoloCity als Mockup. Mit Testflügen unter anderem in Singapur, Paris und New York hat der Hersteller aus Bruchsal bereits gezeigt, dass die Entwicklung des elektrisch angetriebenen eVTOLs weit fortgeschritten ist. Am ersten Messetag mit Publikum will Volocopter im Rahmen einer Pressekonferenz Details über seine Strategie für die Zukunft und das Projekt VoloXPro verkünden.Nachhaltige Innovationen bei den UltraleichtenEin erster Messerundgang beim AERO-Medientag zeigt darüber hinaus, dass einige kleinere Unternehmen die Innovationsfahne beim Thema Nachhaltigkeit hochhalten: Im Foyer Ost präsentiert das Hamurger Start-up Getwing seinen Nurflügler G-1, der mit dem vollelektrischen Antrieb HPD25 von Geiger Engineering durchstarten soll. Die ultraleichte Erprobungsplattform soll zunächst Daten liefern. In Halle A7 stellt die Schweizer Firma 1Comet AG einen ultraleichten Motorsegler mit Klapppropeller vor. Auch hier sorgt ein Geiger-Antrieb, der HPD12 für ausreichn Power, um auf Höhe zu kommen und dann in den Segel-Modus umzuschalten. Der HPD12 fungiert zudem zur Überwindung von Thermikflauten und als Heimkehrhilfe.Trend zu mehr Power trotz steigender KraftstoffpreiseNicht nur angesichts der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Probleme, steigender Kraftstoffpreise sowie möglicher Versorgungsengpässe mit Kraftstoffen aller Art scheinen die Innovationen einiger kleiner und mittlerer Aussteller aktueller denn je. Ob sie allerdings über ihr Nischendasein kurz- und mittelfristig hinauskommen, ist derzeit immer noch ungewiss. Zumal auf der AERO 2026 ebenfalls bei den Ultraleichten ein starker Trend zu mehr Power und schnelleren Fluggeräten zu beobachten ist.