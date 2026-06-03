Textron Aviation feiert den Roll-out der 500. Cessna Citation CJ4

Dieser Tag war ein besonderes Event in Wichita: Gemeinsam mit den Mitarbeitern aus der Produktion wurde der Roll-out 500. Cessna Citation CJ4 gefeiert, eine CJ4 Gen2. Textron Aviation würdigt damit das Team, "dessen Fachkompetenz, Präzision und Stolz auf die eigene Arbeit für jedes ausgelieferte Flugzeug unverzichtbar sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Light Jet mit Single-Pilot-Zulassung wurde 2006 vorgestellt, kam 2010 auf den Markt und nähert sich bereits seiner nächsten Generation: Noch in diesem Jahr soll die Cessna Citation CJ4 Gen3 die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten.

"Dieser Meilenstein spiegelt die Menschen wider, die hinter jedem von uns ausgelieferten Flugzeug stehen. Unsere Mitarbeiter bringen jeden Tag außergewöhnliche Handwerkskunst, Sorgfalt und Beständigkeit in die Produktionslinie ein", sagte Brad White, Senior Vice President, Manufacturing. Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing, ergänzte: "Seit mehr als einem Jahrzehnt entscheiden sich Kunden weltweit für die CJ4 aufgrund ihrer Kombination aus Leistung, einfacher Bedienung und Vertrauen im Cockpit. Das Erreichen von 500 gebauten Flugzeugen demonstriert die Stärke dieser Plattform und bekräftigt unsere anhaltenden Investitionen in den Markt für Light Jets, während wir uns darauf vorbereiten, die CJ4 Gen3 an Kunden auszuliefern."