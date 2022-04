Elixir Aircraft 40 PS mehr für den Zweisitzer aus Frankreich

Elixir Aircraft aus Frankreich hat seinen bereits mit einem Rotax 912 iS zugelassenen Zweisitzer in Friedrichshafen nun auch mit dem stärkeren Rotax 915 iS vorgestellt. Der bietet 40 PS mehr. Einen Kaufpreis gibt es allerdings noch nicht.

Die Zertifizierung nach CS 23 hoffen die jungen Flugzeugbauer aus La Rochelle noch im Laufe dieses Jahres abschließen zu können. Die Firma war erst 2015 gegründet worden, bereits im März vor zwei Jahren erfolgte die erste Zulassung der Elixir mit dem kleineren Rotax-Aggregat.

Große Winglets

Für das Upgrade auf den 40 PS stärkeren 915 iS ließen die Franzosen die Spannweite durch zwei ausladende Winglets auf 8,94 Meter anwachsen, im Übrigen blieben die Maße des Flugzeugs unverändert. Die größte Herausforderung bei der Ausstattung der Maschine mit dem deutlich stärkeren und schwereren Motor bestand darin, die Trudelresistenz der Elixir zu erhalten, so Firmenchef Arthur Léopold Léger. Das Flugzeug soll bis zu einer Querlage von 30 Winkelgraden im überzogenen Flugzustand in keiner Konfiguration abkippen und mit einseitigem Strömungsabriss reagieren können, die volle Wirksamkeit der Querruder soll dabei erhalten bleiben.

Frank Martini Das Cockpit des Zweisitzers wird bestimmt von einer Garmin G3X-Avioniksuite.

Preis kommt noch

Die ersten Elixir mit der Basismotorisierung sind inzwischen ausgeliefert, mehr als 40 weitere verbindliche Bestellungen, davon 15 von Flugschulen, lägen dem Unternehmen bislang vor, so Léger. Bis zum Ende dieses Jahres wolle man 22 Exemplare des Zweisitzers ausliefern. Der Preis für die Elixir 912 iS liegt in Vollausstattung mit einem Garmin G3X-Glascockpit bei netto 235.000 Euro. Einen Preis für die stärkere Variante will der Flugzeugbauer erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.