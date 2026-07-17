Garmin stellt das G2000 PRIME vor

Die Vorstellung von AXIS ist erst wenige Tage her, schon stellt Garmin mit dem G2000 PRIME eine neue Generation integrierter Glascockpits vor – zugeschnitten auf leistungsstarke ein- und zweimotorige Kolbenflugzeuge (Class I/II)sowie Elektroflugzeuge. Das System übernimmt zahlreiche Funktionen des G3000 PRIME und setzt auf ein touchscreenbasiertes Bedienkonzept.

Das Herzstück der neuen Avionik sind randlose, auch im prallen Sonnenlicht ablesbare 14-Zoll-Hauptdisplays. Zur Systemsteuerung und Anzeige zusätzlicher Informationen stehen 7-Zoll-Displays zur Verfügung. Im Vergleich zu früheren Systemen hat das G2000 PRIME mehr Speicher und schnellere Prozessoren unter der Haube, betont Garmin in einer Pressemitteilung. Das System kann mehrere Eingaben gleichzeitig erfassen, so dass Pilot und Copilot gleichzeitig agieren können. Primary Flight Windows (PFW) und Multi-Function Windows (MFW) sollen dank Vollbild- oder geteilter Bildschirmansicht für optimales Situationsbewusstsein sorgen. Über Schnellzugriffsleisten können Piloten häufig genutzte Anwendungen wie Karten, Verkehrsinformationen und Wetterdaten per Fingertipp öffnen. Triebwerks- und Elektrikanzeigen ermöglichen es der Crew, schnell auf die entsprechenden Systeme zuzugreifen. Neu sind zudem eine Fensterverwaltung zur schnellen Konfiguration der Displays, eine überarbeitete Flugplanung sowie intelligente Checklisten. Garmins bekannte Sicherheitsfunktionen wie Autoland, Smart Glide, Electronic Stability Protection und SurfaceWatch sind ebenfalls verfügbar, und auch PlaneSync gehört zum Angebot.