Carbon Cub ULT: Leichtgewicht mit Turbinen-Power

Auch wenn der Gedanke an eine CarbonCub mit Turbine bei vielen Piloten die Lust aufs ganz große Abenteuer wecken dürfte, bleibt der US-amerikanische Flugzeughersteller CubCrafters in seiner Pressemitteilung sachlich: "Die Carbon Cub ULT wurde entwickelt, um die Einfachheit und Effizienz der modernen Sportfliegerei mit der gleichmäßigen Leistung und Zuverlässigkeit der Turbinentechnologie zu verbinden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design von Leichtflugzeugen für den Einsatz in unwegsamem Gelände dar." Die Neue basiert auf der Ultraleicht-Variante der Flugzeugfamilie. Zur ursprünglichen Bezeichnung "UL" wurde demnach das "T" für Turbine hinzufügt. Der Name stehe für ein Fluggerät, das CubCrafters als die "ULTimative" Weiterentwicklung der Carbon-Cub-Plattform für den Einsatz im abgelegenen Gelände ansieht.

Turbotech liefert den Antrieb Die Carbon Cub ULT wird von der französischen Propellerturbine Turbotech TP-R90 angetrieben, einem kompakten FADEC-gesteuerten Turboprop-Triebwerk, das bereits in ULs wie der VL3 oder Bristell getestet, bisher aber nicht in Serie angeboten wird. Verfügbar ist der Antrieb als Option in der slownischen Gogetair G750. Der Kraftstoffverbrauch der ULT soll mit der Carbon Cub UL mit Rotax-Motor vergleichbar sein. Zudem soll der Antrieb wartungsfreundlich, langlebig und zuverlässig sein, heißt es. Angaben zu Leistung und Verbrauch der TP-R90 in der Cub gibt es noch nicht. Üblicherweise bewegt sich das Triebwerk im Bereich von 140 PS.

Das Cockpit der Carbon Cub ULT vereint Garmin-Avionik, ein Display zur Überwachung der Turbine und FADEC-Steuerung. Die Bedienung des Antriebs gestaltet sich denkbar einfach: Per Knopfdruck erwacht die Turbine zum Leben und die Einhebel-Leistungssteuerung entlastet die Piloten.

Ausgelegt für die neuen MOSAIC-Regeln Mit der Neuvorstellung stellen die CubCrafters die Weichen für die Zukunft, denn die Carbon Cub ULT ist laut Hersteller das erste in den USA hergestellte Turboprop-Flugzeug, das gemäß den neuen MOSAIC-Vorschriften der FAA von Sportpiloten geflogen werden darf.

"Die Carbon Cub ULT steht für einige der fortschrittlichsten technischen Leistungen, die jemals bei CubCrafters erbracht wurden. Die Kombination aus Turbinentechnologie, vollständiger FADEC-Steuerung, leichter Verbundwerkstoffkonstruktion und unserer bewährten STOL-Fähigkeit zu einem praxistauglichen Flugzeug für abgelegene Gebiete erforderte von unserem Team ein unglaubliches Maß an gezielter Innovation und Verfeinerung. Das Ergebnis ist ein Flugzeug, das den Nervenkitzel und die Raffinesse des Turbinenantriebs mit der Einfachheit und Zugänglichkeit verbindet, die die Carbon Cub seit jeher auszeichnen", sagte Patrick Horgan, President und CEO von CubCrafters.

Damien Fauvet, CEO von TurboTech, ergänzte: "Wir sind äußerst stolz darauf, mit CubCrafters als unserem Markteinführungspartner in den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. CubCrafters genießt einen hervorragenden Ruf für Innovation und technische Exzellenz in der Backcountry-Luftfahrt, und die Carbon Cub ULT ist eine ideale Plattform, um die Leistungsfähigkeit des TP-R90-Triebwerks zu demonstrieren. Gemeinsam sind wir davon überzeugt, dass wir eine neue Generation effizienter, praktischer und turbinengetriebener Freizeitflugzeuge einführen."

Die Carbon Cub ULT durchläuft derzeit ein Flugtestprogramm am Firmensitz in Yakima, Washington. CubCrafters wird die Carbon Cub ULT in wenigen Tagen offiziell auf der EAA AirVenture in Oshkosh, Wisconsin, vorstellen. Erste Auslieferungen an Kunden werden für 2027 erwartet.