AXIS: Garmins neues All-in-One-Paket

Garmin hat AXIS vorgestellt, eine von Grund auf neu entwickelte Familie von Flight Displays, bei der zahlreiche bislang separate Avionikkomponenten zusammengeführt werden. AXIS beinhaltet nicht nur Primary Flight Display (PFD) und Multi Function Display (MFD), sondern optional auch IFR-GPS, NAV-/COMM und Audio-Panel. Die Avionik eignet sich sowohl für den Einbau in Hunderte zertifizierter ein- und zweimotoriger Kolbenflugzeuge als auch für Experimentals und Ultraleichtflugzeuge. Welche Muster dies im Einzelnen sind, ist in einer AML-STC dokumentiert. Die STC-Liste der europäischen Luftfahrtbehörde EASA wird in Kürze erwartet. Auch in Experimental- und LSA-Flugzeugen soll AXIS seinen Platz finden.

Mit seiner hohen Integration setzt sich AXIS vom bewährten G3X ab, das seine Wurzeln in der nicht-zertifizierten Experimentalklasse hat. NAV/COMM-Funkgerät, Audiopanel und IFR-GPS, die beim G3X noch als separate Geräte ergänzt wurden, sind jetzt Bestandteile von AXIS. Dort reduzieren sich die externen Geräte laut Hersteller auf Transponder, Autopilot (GFC 500/600) und – sofern erforderlich – DME. Interessant für Flugzeughersteller und Halter: AXIS ist mit den gleichen Navigationsgeräten, Funkgeräten, Modulen und Sensoren kompatibel wie das G3X Touch. Garmin verspricht einen einfachen "Upgrade-Pfad", der die Nutzung vorhandener Aussparungen und Befestigungspunkte im Panel beinhaltet. "So entsteht eine integrierte Lösung, die das Benutzererlebnis verbessert, das Flugzeuggewicht reduziert und die Installation vereinfacht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Garmin Die benutzerfreundliche Software soll die Piloten bestmöglich unterstützen.

Skalierbares System mit Sicherheitsfunktionen Kunden haben die Wahl zwischen einem 11,6-Zoll-Display im Querformat sowie zwei Acht-Zoll-Versionen im Hoch- und Querformat. Die Anzeigen können als Primary Flight Display (PFD) oder Multi Function Display (MFD) konfiguriert werden. Auch die Einbindung einer optionalen Motorüberwachung ist vorgesehen. Die Bedienung erfolgt über Touchscreen und ergänzende Hardware-Tasten. Das Gerät ist in drei TSO-zertifizierten Varianten erhältlich: Die Basisversion verfügt über PFD/MFD, während die Modelle GPS/COMM und GPS/NAV/COMM ein IFR-GPS sowie ein integriertes Audio-Panel umfassen.

AXIS hat die bekannten Sicherheitsfunktionen von Garmin an Bord: Synthetic Vision, Smart Glide, das bei einem Triebwerksausfall einen im Gleitflug erreichbaren Flugplatz auswählt, Runway Occupancy Awareness (ROA) sowie SurfaceWatch zur Vermeidung von Start- und Landebahnverwechslungen. 3D SafeTaxi bietet Piloten eine dreidimensionale Ansicht der Flughafenumgebung. Hinzu kommen Datenanbindungen über WLAN und Bluetooth, PlaneSync sowie die Datenbankverwaltung über die App Garmin Pilot.

"Wichtigstes Release des Jahrzehnts" Im Gespräch mit dem aerokurier gewährt Fabian Kienzle, Senior Aviation Sales Manager bei Garmin, einen Einblick in die Strategie: "AXIS ist unsere größte Neuheit des Jahrzehnts und das wichtigste Release seit Vorstellung der GTN-Reihe." AXIS markiert die neue Marschrichtung bei Garmin und soll mittelfristig die Nachfolge des G3X antreten, das jedoch vorerst im Portfolio bleibt.

Carl Wolf, Garmin Vice President Aviation Sales, Marketing, Programs & Support, ergänzt: "AXIS definiert Garmins Portfolio an Flight Display neu und bringt branchenweit einzigartige Funktionen in ein einziges Gerät. Dieses bahnbrechende System bietet ein modernes, leistungsstarkes Cockpit-Erlebnis und reduziert gleichzeitig den Zeitaufwand, die Komplexität und die Kosten der Installation erheblich, indem es Navigations-, Kommunikations- und Audiofunktionen in einem einzigen Flight Display vereint.

CubCrafters CubCrafters-Kunden können AXIS bereits bestellen.

CubCrafters haben AXIS schon im Angebot Der US-amerikanische Hersteller CubCrafters gehört zu den ersten Herstellern, die AXIS anbieten – sowohl für fabrikneue Flugzeuge als auch für Nachrüstungen. In einer Mitteilung heißt es: "Nach mehr als 18 Monaten gemeinsamer Entwicklungs- und Produktintegrationsarbeit mit Garmin können CubCrafters-Kunden AXIS für ihr neues Flugzeugen mitbestellen, während Besitzer kompatibler CubCrafters-Flugzeuge Zugang zu werkseitig autorisierten Nachrüstpaketen erhalten."