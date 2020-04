Augsburg Air Service Lackierungen und Modifikationen

Zwar war nicht geplant, Flugzeuge an den Messestand zu bringen, dafür wollte das Team über die vielfältigen Dienstleistungen des bayerischen Unternehmens informieren. Der Fokus der Augsburger liegt auf Lackierarbeiten und Modifikationen, vor allem an King Air und Cessna Citation. Auch das Partnerunternehmen Atlas Air Service aus Bremen wäre als Mitaussteller am gemeinsamen Stand vertreten gewesen und wollte auf dem Static Display ein Gebrauchtflugzeug anbieten. Atlas Air Service feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und wollte eigentlich vom 26. bis zum 28. Mai auf der EBACE in Genf mit einem eigenen Stand vertreten sein – allerdings wurde auch diese Messe in Folge der Corona-Krise abgesagt.