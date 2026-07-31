Praxistipp Flugbucheintrag: So erfassen Sie Ihre Flugzeiten richtig

Eigentlich ist der Fall klar: Ein Pilot steigt ins Flugzeug, startet, landet und trägt die geflogene Zeit sowie Start- und Lande-flugplatz in sein persönliches Flugbuch sowie ins Bordbuch des Flugzeugs ein. Dass diese Dokumente wichtig sind, steht außer Frage, denn sie haben Urkundencharakter im Sinne einer rechtssicheren Dokumentation. Das Flugbuch ist mit dem Start der Ausbildung das Maß aller Dinge und begleitet den Piloten während seiner gesamten fliegerischen Laufbahn – dies gilt für den Segelflieger wie für den Airbus-Kapitän. Die Einträge sind relevant für die Gültigkeit von Lizenzen und Berechtigungen. Zudem möchte wohl jeder Pilot einen Überblick darüber haben, wie viele Stunden seines fliegerischen Lebens er bereits im Cockpit verbracht ...