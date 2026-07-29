Neustart auf Juist: Flucht nach vorn

Die Terrasse des Flugplatz-Restaurants ist gut besetzt, in den beiden Platzrunden von Juist ist ordentlich was los und junge Menschen bringen wie seit Jahrzehnten gewohnt Leben auf das Gelände der Jugendbildungsstätte Theodor Wuppermann, weithin bekannt als JuBi. Dass es auf der Nordsee-Insel heute wieder rund läuft, ist das Ergebnis konsequenter Entscheidungen durch das JuBi-Team, geprägt von einer Portion unternehmerischen Mutes – denn noch im Frühjahr 2025 herrschte hinter den Kulissen Krisenstimmung.