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Neustart auf Juist: Flucht nach vorn

Neustart auf der Insel
Flugplatz Juist: Flucht nach vorn

Mit 40.000 Flugbewegungen pro Jahr war Juist einst die Nummer zwei unter Niedersachsens Landeplätzen – direkt hinter dem Flughafen Hannover. Doch mit einem Mal ging es abwärts: Linienflüge zum Festland wurden eingestellt, die Gastronomie war verwaist und die Pferdekutschen kamen nicht mehr zum Flugplatz. Jetzt geht die Jugendbildungsstätte in die Offensive, um den Inselflugplatz zu alter Stärke zurückzuführen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2026
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Flugplatz Juist: Flucht nach vorn
Foto: Patrick Holland-Moritz

Die Terrasse des Flugplatz-Restaurants ist gut besetzt, in den beiden Platzrunden von Juist ist ordentlich was los und junge Menschen bringen wie seit Jahrzehnten gewohnt Leben auf das Gelände der Jugendbildungsstätte Theodor Wuppermann, weithin bekannt als JuBi. Dass es auf der Nordsee-Insel heute wieder rund läuft, ist das Ergebnis konsequenter Entscheidungen durch das JuBi-Team, geprägt von einer Portion unternehmerischen Mutes – denn noch im Frühjahr 2025 herrschte hinter den Kulissen Krisenstimmung.

Einst verzeichnete der Verkehrslandeplatz EDWJ 40 000 Flugbewegungen pro Jahr, von denen die meisten aufs Konto der Frisia-Luftverkehr Norddeich (FLN) gingen. Mit ihren Britten Norman BN-2 Islander verband die Fluggesellschaft die Insel mit ...