Citation CJ3 Gen3 startet zum Erstflug

Mit dem Erstflug am 29. Juli sind alle drei Light Jets der Citation-Familie – die CJ4 Gen3, die CJ3 Gen3 und die M2 Gen3 – in die Flugerprobung eingetreten. Nach dem Start der JC3 Gen3 vom Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport konzentrierten sich die Piloten Steve Helmer und Dave Welbrock während des fast zweistündigen Flugs auf die Prüfung der Softwarefunktionalität im Cockpit. Der Prototyp des Light Jets erreichte eine Höhe von 41.000 Fuß und beschleunigte auf 278 Knoten Indicated Airspeed. Darüber informiert der Hersteller Textron Aviation in einer Pressemitteilung.

Testpilot Helmer zeigte sich nach der Landung zufrieden: "Vom Start bis zur Landung zeigte das Flugzeug die von uns erwarteten Flugeigenschaften und die Systemleistung. Dieser Erstflug bestätigte die monatelangen Vorbereitungen und schuf eine solide Grundlage für die Ausweitung der Testphase und die Fortsetzung des Zertifizierungsprogramms."

Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering & Programs, ergänzte: "Dieser Erfolg setzt die positive Entwicklung des CJ3 Gen3-Programms fort und spiegelt die Disziplin, Innovationskraft und das Engagement dieses Teams wider. Nun beginnen umfassende Tests des Flugzeugs mit einer strengen Überprüfung der Leistung, während wir weiter auf die FAA-Zertifizierung und die Inbetriebnahme hinarbeiten."