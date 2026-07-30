Daher Aircraft liefert die 400. Kodiak aus

Der französisch-amerikanische Flugzeughersteller Daher Aircraft spricht anlässlich der Auslieferung der 400. Kodiak von einem "bedeutenden Meilenstein für die Mehrzweckflugzeugfamilie, deren Kundenstamm in den Bereichen staatliche, kommerzielle, geschäftliche und private Luftfahrt kontinuierlich wächst". Das Jubiläumsflugzeug, eine Kodiak 100 Serie III, wurde in der Produktionsstätte in Sandpoint, Idaho, an einen kanadischen Kunden übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die 400. Kodiak stellt einen wichtigen Meilenstein für ein Flugzeug dar, dessen Einsatzbereich weit über den ursprünglichen Zweck der Unterstützung humanitärer Einsätze hinausgewachsen ist", sagte Nicolas Chabbert, CEO von Daher Aircraft.

Seit der Übernahme des Kodiak-Programms im Jahr 2019 hat Daher Aircraft die Flugzeugfamilie kontinuierlich weiterentwickelt: Das Produktangebot wurde erweitert, die Konstruktion an vielen Punkten verbessert und die Produktionskapazitäten wurden ausgebaut, heißt es. "Unser Erfolg bei diesen Bemühungen spiegelt sich auf dem Markt wider. Heute wurde mehr als die Hälfte aller im Einsatz befindlichen Kodiak-Flugzeuge unter der Marke Daher verkauft", fügte der Chef hinzu.

Die Kodiak-Familie umfasst die 2021 eingeführte Kodiak 100 Series III sowie die größere und schnellere Kodiak 900, die Daher 2022 präsentierte. Kodiak ist neben den Modellen TBM 980 und TBM 960 eine von zwei Turboprop-Familien im Portfolio von Daher Aircraft. Weltweit hat die Kodiak-Flotte seit ihrer Indienststellung im Jahr 2008 mehr als 520.000 Flugstunden absolviert. Nordamerika ist dabei der größte Markt.