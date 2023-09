Lightspeed Delta Zulu: Preisvorteil beim Premium-Headset

Zwei Tote bei Absturz in Hessen

Premium-Modelle im Test

Die aerokurier-Redaktion fragte sich daraufhin, ob die Preisaufschläge gerechtfertigt sind und die neuen Geräte im Hinblick auf Technik und Komfort wirklich so viel mehr können. Der Headset-Test, den wir im April einmal mehr gemeinsam mit den Experten von HEAD acoustics in Herzogenrath durchführten, offenbarte, dass man schon überaus genau hinhören muss, um wirklich Unterschiede zu erkennen. Beim Bose waren die akustischen Werte marginal besser, das Delta Zulu schnitt sogar etwas schlechter ab als das Zulu 3, konnte aber mit dem integrierten CO-Warner ein wirklich innovatives neues Feature bieten. Unsere Empfehlung lautete konsequenter Weise: "Wer neu kauft, kann in die aktuellen Modelle investieren. Ein A20 oder Zulu 3 aber abzustoßen, ist nicht nötig."