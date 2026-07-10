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Die besten Headsets für Piloten 2026 - großer aerokurier-Test

Headset-Vergleich 2026
Die besten Headsets für Piloten im Test

Headsets gehören zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen für Piloten, schließlich schützen sie unser Gehör vor irreversiblen Schäden und machen Kommunikation mit der Flugsicherung erst möglich. In unserem vierten Test haben wir fünf aktive und zwei passive Geräte in Labor und Praxis unter die Lupe genommen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.07.2026
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Die besten Headsets für Piloten im Test
Foto: Patrick Holland-Moritz

Wenn die Smartwatch am Handgelenk nervös vibriert, ist der Fall klar: Im Cockpit einer Propellermaschine ist es laut – zu laut, um auf einen wirksamen Gehörschutz zu verzichten. Mit mindestens 85, manchmal auch mit mehr als 100 Dezibel peitscht der Lärm durch die Kabine, je nach Motor mal mit tieferen, mal mit höheren Frequenzen. Zum Vergleich: Zimmerlautstärke entspricht 30 bis 40 dB(A), eine Hauptverkehrsstraße in zehn Metern Entfernung emittiert etwa 80 bis 90 dB(A). Dauerhafte Schalldruckpegel von 65 dB(A) können Folgen für die Gesundheit haben und Stressreaktionen auslösen, ab 85 dB(A) Dauerpegel sind Gehörschäden möglich und in der Arbeitswelt Gehörschutz Vorschrift.

Nach unseren Tests aus den Jahren 2017, 2018 und 2023 verlangen einige ...