100 Jahre City Airport Mannheim

Im Jahr 1926 wurde in Mannheim-Neuostheim, direkt neben dem Neckar, zum ersten Mal der Flugbetrieb aufgenommen. Heute, genau 100 Jahre später, gilt der City Airport als wichtige Infrastruktur und bedeutender Faktor für den Wirtschaftsstandort der Region Rhein-Neckar mit großem Potenzial für die Zukunft. Beim Festakt am Dienstag stand das nicht nur in den Redemanuskripten, sondern es war tatsächlich die zentrale und glaubwürdige Botschaft des Nachmittags. Denn Stadtrat, Oberbürgermeister Christian Specht wie auch die Vertreter der Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen ohne Wenn und Aber hinter dem Flughafen. Airport-Chef Dirk Eggert zeigte zudem auf, wie der Flughafen die Transformation der Energiewende meistern kann und daraus sogar gestärkt hervorgehen könnte.

Flammendes Plädoyer für den City Airport Besonders Mannheims OB hielt ein flammendes Plädoyer für den Flugplatz. Mit Blick auf die Partnerstadt Czernowitz in der Ukraine werde deutlich, wie wertvoll ein city-naher Flugplatz für eine Stadt dieser Größe sei, für die medizinische Versorgung, schnelle Hilfe im Krisenfall, aber auch militärisch, so Specht. Die Parallelen von Czernowitz machten dies deutlich: die Station "Christoph 53" der DRF Luftrettung, die starken Verbindung in die regionale und überregionale Wirtschaft und das Potenzial, auch militärische Infrastruktur für den Krisenfall bereitzustellen.