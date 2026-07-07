Neuer Cirrus-Trainer TRAC10 startet mit Rotax 916 iS

Cirrus Aircraft erweitert mit der TRAC10 sein Angebot an Schulflugzeugen. Der neue Trainer ist konsequent auf die Bedürfnisse von Flugschulen zugeschnitten und legt den Fokus auf Wirtschaftlichkeit. Der Schlüssel dafür liegt im Antrieb, dem Rotax 916 iSc. Der Topmotor aus Österreich mit Turbolader, elektronischer Benzineinspritzung und FADEC-Steuerung bringt es auf 160 PS (118 kW) Start- und 137 PS (101 kW) Dauerleistung.

Die TRAC10 bietet Platz für drei Insassen, ist mit Garmin-Avionik ausgestattet und hat wie bei Cirrus üblich ein Gesamtrettungssystem an Bord (Airframe Parachute System, kurz CAPS). Cirrus Aircraft betont in einer Pressemitteilung die Effizienz und die Wartungsfreundlichkeit seines neuen Modells. Gebaut wird die TRAC10 am Hauptsitz des Unternehmens in Duluth, Minnesota. Die Auslieferungen in den USA sollen im Jahr 2027 beginnen, internationale Kunden sollen ab 2028 bedient werden. Nach eigenen Angaben hat Cirrus mehr als 100 Bestellungen für die TRAC10 von 13 Flugschulen weltweit erhalten. Der Einstiegspreis liegt bei 499.900 US-Dollar.

"Aufbauend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und dem Support von Flugzeugen weltweit ist die TRAC10 unsere bislang durchdachteste Antwort auf die Anforderungen, die professionelle Flugschulen für ihren Erfolg benötigen", sagte Zean Nielsen, Chief Executive Officer bei Cirrus.

Pat Waddick, President of Innovation & Operations bei Cirrus, ergänzte: "Die TRAC10 ist eine komplette Neukonzeption des modernen Schulungsflugzeugs. Unser Team hat jahrzehntealte Normen in Frage gestellt und branchenführende Sicherheit, Langlebigkeit, Ergonomie und Betriebseffizienz mit fortschrittlicher Technologie integriert, die über einfache, intuitive Benutzeroberflächen bereitgestellt wird – und so eine intelligentere Plattform für die nächste Generation von Piloten geschaffen."

Sparsam und dennoch zügig unterwegs Der Rotax-Motor verbraucht laut Cirrus bei 65 Prozent Leistung im Reiseflug 5,9 Gallonen pro Stunde (etwa 22,3 Liter) bleifreies Benzin, was die Kosten der Flugausbildung senken und die Einsatzbereitschaft maximieren soll. Die maximale Reisegeschwindigkeit beträgt 139 Knoten True Airspeed.