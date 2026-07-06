B-100C zum ersten Mal geflogen

Der Tandemsitzer B-100C von Kaelin Aero ist auf dem Flugplatz Donaueschingen-Villingen im Süden Baden-Württembergs zum ersten Mal abgehoben. Der erste Flug dauerte rund 30 Minuten. Nach der ersten öffentlichen Präsentation auf der AERO Friedrichshafen 2026 ist die B-100C nun in die nächste Phase ihres Entwicklungsprogramms eingetreten. Das meldete der Hersteller Kaelin Aero in einer Pressemitteilung. Der erfolgreiche Erstflug markiere einen wichtigen Schritt für Kaelin Aero und bestätige den Fortschritt bei Entwicklung, Fertigung, Bodenerprobung und Vorbereitung der Flugerprobung, teilte das Unternehmen mit.

Die B-100C soll neue Standards bei der Pilotenausbildung setzen. Besonders punkten soll der Tandemsitzer mit einem Fokus auf Praxistauglichkeit und einer robusten Ganzmetallstruktur. Kaelin Aero positioniert die B-100C als Trainer für Anfänger wie auch für anspruchsvolle Aufgaben unter anderem auch bei der Weiterbildung von Piloten.

Hohe Ansprüche an die Flugeigenschaften Wichtig waren Kaelin Aero bei der Entwicklung insbesondere direkte Flugeigenschaften, hoher Alltagstauglichkeit und Komfort. Die B-100C richtet sich demnach an Piloten mit Ansprüchen wie auch mit unterschiedlichen Einsatzprofilen.

"Der erfolgreiche Erstflug der B-100C ist ein besonderer Moment für unser gesamtes Team", betonte Sandra Kälin, CEO von Kaelin Aero nach dem Erstflug. Die B-100C habe ihren ersten Flug sehr sauber absolviert und sehr ermutigende erste Eindrücke geliefert. Geplant sei die Zulassung nach LTF-UL bis Ende dieses Jahres. "Ein Erstflug ist nie nur ein einzelner Moment", ergänzte Kälin. Er sei das Ergebnis monatelanger Entwicklungsarbeit, handwerklicher Präzision, Durchhaltevermögen und Teamarbeit.

370 km/h Spitze Die B-100C soll eine Höchstgeschwindigkeit von 370 km/h erreichen, 300 km/h sollen als Reisegeschwindigkeit drin sein. Die Stall Speed liegt bei 81 km/h. In Sachen Triebwerk fiel die Wahl auf den Edge Performance EP916ECi auf Rotax-Basis mit 130 PS. Bei 371 Kilogramm Leermasse sind in der 600-Kilo-Klasse bis zu 229 Kilogramm Zuladung möglich.