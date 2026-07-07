Gulfstream G800 stellt den 800. Geschwindigkeitsrekord auf

Die G800 sicherte sich Anfang Juni den 800. Geschwindigkeitsrekord der Gulfstream-Flotte zwischen zwei Städten mit einem Flug von Reykjavik (Island) nach Savannah im US-Bundesstaat Georgia, wo der Flugzeughersteller seinen Sitz hat. Der Business Jet legte 2973 Nautische Meilen (5505 km) in 5 Stunden und 52 Minuten mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von Mach 0.91 zurück. Am 28. Juni absolvierte die G800 einen weiteren Rekordflug von Melbourne (Australien) nach Moline im US-Bundesstaat Illinois. Für 8303 Nautische Meilen (15.377 km) brauchte der Jet 16 Stunden und 56 Minuten bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von Mach 0.85. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Mark Burns, President von Gulfstream, sagte: "Das Erreichen unseres 800. Geschwindigkeitsrekords zwischen zwei Städten und die Absolvierung des schnellsten und weitesten Fluges in der Geschichte unserer Branche unterstreichen die Stärke unserer Flotte der nächsten Generation und die fortschrittlichen Fähigkeiten der G800."