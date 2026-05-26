Hingucker in der Silver-Cloud-Flotte: Ist das die auffälligste Citation XLS in Europa?

Nach rund einem halben Jahr intensiver Arbeit wurde die D-CWAG am Pfingstsonntag in Augsburg ihrem Eigentümer feierlich übergeben – mit ihrer neuen und einmaligen Lackierung ist diese Cessna Citation XLS+ ab sofort nicht nur das auffälligste Flugzeug in der Flotte von Silver Cloud, sondern eines, das sich am Himmel über Europa aus der Masse der meist weiß lackierten Business Jets abhebt. Unter der Regie von Textron Aviation in Valencia wurde die Citation lackiert und mit neuem Interieur ausgestattet. Für den Eigentümer, der anonym bleiben möchte, war die Überraschung perfekt: Dieser hat sein eigenes Flugzeug, das Silver Cloud im Management betreibt, bei der Übergabe zum ersten Mal in diesem futuristischen Design gesehen. Auch wenn es noch eine Weile dauert – ein Auftritt der D-CWAG auf der AERO 2027 ist sehr wahrscheinlich.

Silver Cloud Air Willkommen an Bord: Blick in die erneuerte Kabine der D-CWAG.

Unterdessen hat das Charterunternehmen aus Speyer eine sechste Citation XLS erworben. "Die D-CNNN ist die sechste XLS von Silver Sloud. Damit sind wir der zweitgrößte Operator dieses Musters Deutschlands", sagt Frederic Linke, der als Pilot und Berater für das Unternehmen tätig ist. Drei dieser Flugzeuge betreibt Silver Cloud Air im Auftrag ihrer Eigentümer, drei weitere befinden sich im Besitz des Unternehmens. Am 1. Juni wird die D-CNNN zum ersten Mal mit dem Logo von Silver Cloud in die Luft gehen.