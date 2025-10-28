aerokurier-Umfrage: Noch zwei Tage LBA-Erfahrungen melden

Knapp 250 Fragebögen haben betroffene Piloten und Fliegerärzte inzwischen ausgefüllt, und schaut man sich die Ergebnisse an, dann bestätigen sie den Eindruck weitgehender Dysfunktion von Referat L6. Die von uns gesammelten Fälle dienen als Basis für weitere Recherchen, um die Misstände, die in L6 vorherrschen und von Ex-LBA-Juristin Nina Coppik im Zuge ihrer Kündigung angedeutet wurden, zu dokumentieren, öffentlich zu machen und bei den Verantwortlichen im LBA und im Bundesverkehrsministerium Aufmerksamkeit für die Vorgänge zu erzeugen.