Investor steigt ein: Neustart für den Kitplane-Hersteller Sonex Aviation

Ein Investor hat den Bausatzhersteller Sonex Aviation mit Sitz in Oshkosh, Wisconsin, wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Insolvenz im März gerettet. ON Capital unter der Leitung des Piloten und Generalunternehmers Stephen Osborne hat alle Vermögenswerte von Sonex LLC erworben, einschließlich der Produktlinien Sonex Aerospace und AeroConversions, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Abschluss der Transaktion, die Rekapitalisierung des Unternehmens und die Wiedereröffnung erfolgten innerhalb von 21 Tagen, heißt es. Die Teams seien wieder bei der Arbeit und Bausätze werden wieder ausgeliefert. Der bisherige Geschäftsführer Mark Schaible wurde zum Chefkonstrukteur benannt. Er wird sich nun ganz der Produktentwicklung widmen.

Sonex-Gründer John T. Monnett, Jr. sagte: "Stephens Team verfügt über das Kapital, um die Überzeugung und die Liebe zum Fliegen und um Sonex weiter voranzubringen als je zuvor. Ich bin stolz darauf, dieses Team auf seinem weiteren Weg zu unterstützen."