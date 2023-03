aerokurier Maintenance Area : Volles Programm auf der Bühne

Mittwoch, 19. April 13:00 Uhr: Tools für die Aircraft Maintenance

Welche Tools braucht es in der Flugzeugwerkstatt? Wie oft muss ich Drehmomentwerkzeuge kalibrieren? Welche Ausstattung gehört ins Bordwerkezugeug? Im Kurzinterview beantworen die Experten von Stahlwille die wichtigsten Fragen.

13:15 Uhr: EASA Maintenance News

Was gibt es neues in Bezug auf die europäischen Vorschriften zur Maintenance? Die Experten von Aufwind.aero wissen Bescheid.

13:30 Uhr: Änderungen nach CS-STAN

Mit Standardänderungen gemäß CS-STAN lassen sich viele Optimierungen am Flugzug in Eigenregie mit wenig Dokumentationsaufwand durchführen. Malte Höltken von Aufwind.aero erklärt, was geht und wie man es umsetzt.

14:00 Uhr: Praxis-Workshop Maintenance monitoring, diagnostics and analysis of ROTAX i-Series

Die Elektronik hat bei Flugmotoren in den letzten Jahren sukzessive Einzug gehalten. Was das für die Maintenance bedeutet, erklären die Fachleute von Rotax.

15:00 Uhr: Praxis-Workshop Bespannen mit Oratex

Fön statt Spannlack: Oratex ist als moderner Bespannstoff einfach zu verarbeiten und deutlich haltbarer als klassische Materialien. Die Köpfe hinter dem Wundergewebe zeigen, wie man damit Flugzeugteile bespannt.

16:00 Uhr: Praxis-Workshop Höhenruder-AD bei Schleicher-Seglern

Beschädigungen am Höhenleitwerk schränken die Betriebsgrenzen älterer Schleicher-Muster ein. Wie man das Problem behebt, erklärt Holzexperte Mathias Felsch vom Aero Plandienst.

17:00 Uhr: Maintenance bei elektrischen Luftfahrtantrieben

Kein Öl, keine Zündkerzen, kaum bewegliche Teile: Elektromotoren sind grundsätzlich anders aufgebaut als Verbrenner. Was das für die Maintenance bedeutet, erklärt Malte Höltken von Aufwind.aero.

Alwin Buchmaier In Vorträgen vermitteln die Referenten Know-how zu den unterschiedlichsten Themen der Maintenance.

13:30 Uhr: Avgas vs. Mogas: Mythen und Wahrheiten rund um Flugkraftstoffe

Die Zeit verbleiter Flugkraftstoffe geht zu Ende. Aber warum braucht es Blei? Und welche Alternativen gibt es? Malte Höltken von Aufwind.aero gibt Einblicke in die Welt von Avgas, Mogas und Co.

14:00 Uhr: Praxis-Workshop Faserverbund-Bauteile: Tipps zur Herstellung individueller Teile

Glasfaser verstärkter Kunststoff ist heute das Wundermittel im Flugzeugbau, da sich hier nahezu jede Form modellieren lässt. Matthias Felsch vom Aero Plandienst erklärt, worauf es bei der Verarbeitung ankommt.

15:00 Uhr: Praxis-Workshop Maintenance an Jetfuel-Kolbenmotoren

Moderne Dieseltriebwerke sind in der allgemeinen Luftfahrt auf dem Vormarsch. Dr. David Dörner von Continental Aerospace erklärt, worauf es bei Wartung und Reparatur ankommt. (unter Vorbehalt)

16:00 Uhr: Praxis-Workshop Wartung moderner Rettungsfallschirme

Kein Segelflieger verzichtet freiwillig auf den Rettungsfallschirm. Bisher sind das in der überwiegenden Mehrheit Rundkappen. Jupp Thomas von Paratec erklärt, welche Vorteile moderne Flächen-Rettungsschirme haben und wie sie gepflegt und gewartet werden.

17:00 Uhr: Öle und Schmierstoffe: Zwischen W100 und WD-40

Wie geschmiert läufts nur, wenn die richtigen Mittel an den richtigen Stellen in der richtigen Menge zum Einsatz kommen. Klemens Höltken von Aufwind.aero gibt Einblicke in die Welt der Schmierstoffe und ihre Einsatzgebiete.

James Pagram Das Ende von verbleitem Avgas naht, aber wie geht es weiter? Mythen und Wahrheiten rund um den Kraftstoff werden thematisiert.

13:30 Uhr: Pilot Owner Maintenance: Respekt, wer`s selber macht!

Die EASA-Vorschriften bieten Flugzeugbesitzern viele Möglichkeiten, ihr Flugzeug selbst zu warten und zu reparieren. Worauf man dabei achten muss, erklärt Malte Höltken von Aufwind.aero.

15:00 Uhr: Praxis-WorkshopBoroskopie: Der Blick ins Innenleben von Motoren

Schleifspuren auf der Zylinderwand oder Brandstellen auf der Kolbenoberseite: Ein Blick ins Innere des Motors gibt Aufschluss über den Zustand des Triebwerks und technische Probleme. Malte Höltken von Aufwind.aero zeigt, wie man mit dem Boroskop Diagnosen erstellt.

16:00 Uhr: Praxis-Workshop Helling & Co.: Hilfsmittel für die Werkstatt

Für bestimmte Reparturen kommt man nicht umhin, sich Hilfsmittel zu bauen, um Teile exakt zu positionieren. Ob Vorrichtung für kleine Wekstücke bis hin zur Helling für den ganzen Rumpf – Matthias Felsch vom Aero Plandienst zeigt, wie sich Helfer für die Werkstatt in Eigenregie herstellen lassen.

17:00 Uhr: Talkrunde zur Maintenance in EASA-Land und darüber hinaus

Die EASA-Vorschriften machen für MRO-Arbeiten klare Vorgaben. Aber wie sieht es jenseits der EU aus, beispielsweise in den USA? Gemeinsam mit Gästen wagt Malte Höltken von Aufwind.aero den Blick über den Tellerrand.

Lars Reinhold Bespannung mit Oratex: Die Experten von Lanitz Aviation zeigen live auf der Bühne, wie´s geht.

13:30 Uhr: Pimp your Panel: Tipps für Avionik-Upgrades

Der Uhrenladen mag zum Oltimer passen, dem Zeitgeist aber entsprechen eher moderne Glascockpits. Malte Höltken von Aufwind.aero gibt Anregungen, was sich im Cockpit in Eigenregie upgraden lässt.

14:00 Uhr: Praxis-Workshop Cockpitgestaltung unter ergonomischen Gesichtspunkten

Eine durchdachte Anordnung von Bedienelementen und Schaltern erleichtert die Arbeit im Cockpit, insbesondere in Notfällen, wo es schnell gehen muss. Wie man sein Cockpit entsprechend gestaltet, erklärt Matthias Felsch vom Aero Plandiens.

15:00 Uhr: Talkrunde Berufsbild Fluggerätmechaniker: Voraussetzungen, Ausbildung, Einsatz

Fachkräfte sind überall Mangelware, auch in der Luftfahrtmaintenance. Beste Chancen also für junge Leute, sich in diese Richtung zu orientieren. Was der Job und die Ausbildung mit sich bringen, berichten Marcel Nölle und Mareike Berdami im Interview.

15:45 Uhr: Vorstellung der Gewinner des Lanitz-Bespannkits

Wer gewinnt das Oratex-Bespannkit, dass der aerokurier gemeinsam mit Lanitz Aviation verlost?

Lars Reinhold Hagben sie´s im Gefühl? Beim Drehmoment-Prüfstand können unsere Besucher herausfinden, ob ihre Hand richtig "kalibriert" ist und tolle Preise gewinnen.

Aktivitäten abseits der Bühnenshow In der Maintenance Area hat auch der aerokurier seinen Stand. Hier können Sie die Redaktions-Crew auf einen Kaffee treffen, Fragen und Anregungen loswerden oder sich zu den Abo-Angeboten und Sonderheften beraten lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!