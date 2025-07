Angelika-Machinek-Förderverein: Jetzt für Förder-LS8 bewerben

Angelika Machinek gilt als eine der bedeutensten Persönlichkeiten zur Förderung des Frauensegelfluges in Deutschland. Die promovierte Germanistin war fünfmal Deutsche Meisterin und errang mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie mehrere Weltrekorde, darunter ein Geschwindigkeitsrekord über ein 300-Kilometer-Dreieck, das sie mit einem Ventus 2cM mit einer Durchschnittsgeschwindigket von 153,8 km/h unmrundete. Sie war Fluglehrerin für Segelflug, Motorflug, Ultraleichtflug und Ballonfahrt und wurde von der FAI mit einer der höchsten Auszeichnungen im Luftsport, der Pelagia Majewska Gliding Medal für Weltbestleistungen im Frauensegelflug, ausgezeichnet. Machineks größtes Anliegen war aber die Etablierung der Deutschen Segelflugmeisterschaft der Frauen.

Systems Engineer DAS (all genders) Data Solutions

Systems Engineer DAS (all genders) Data Solutions

KFZ-Techniker (m/w/d) Technische Dokumentation im Bereich After Sales / Digitale Medien

KFZ-Techniker (m/w/d) Technische Dokumentation im Bereich After Sales / Digitale Medien

Am 12. Oktober 2006 verunglückte sie im Alter von 49 Jahren tödlich, als sie in der Nähe von Echzell in Hessen mit einem Ultraleichtflugzeug abstürzte.